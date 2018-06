Eruzione Guatemala | lussuoso hotel devastato dalla furia del vulcano FOTO e VIDEO

Eruzione Vulcano Guatemala - San Miguel Los Lotes dichiarato “inabitabile” : sarà trasformato in un santuario in memoria delle vittime [GALLERY] : 1/15 ...

Eruzione Vulcano Guatemala : nuovi Lahar scaraventano a valle enormi rocce dal diametro di tre metri : Ultimi aggiornamenti dal Guatemala: l’Istituto Nazionale di sismologia, Vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh) ha emesso un nuovo bollettino per avvisare che stanno scendendo altri Lahar dal Vulcano de Fuego, che portano rocce fino a tre metri di diametro. L’avviso ha lo scopo di far attuare le misure preventive nelle comunità vicine alle gole del Vulcano, lungo le quali scendono ad altissima velocità le potenti valanghe di detriti ...

Panico in Guatemala - un secondo vulcano entra in Eruzione : esplosioni e flussi di lava sul Pacaya : Il Guatemala sta ancora raccogliendo i pezzi dopo la devastante eruzione del vulcano de Fuego di qualche giorno fa, con il bilancio delle vittime salito a 109, mentre un altro vulcano nello stato mostra segni di attività. L’Istituto di sismologia, vulcanologia, meteorologia e idrologia del Guatemala (Insivumeh) ha confermato che il vulcano Pacaya, che si trova a circa 30 km di distanza dal vulcano de Fuego, ha cominciato ad eruttare ...

Eruzione Vulcano Guatemala – Nuovi flussi piroclastici - aumentano le vittime : oltre 300 morti e dispersi

Guatemala - sale a 109 il numero delle vittime dell'Eruzione vulcanica - : Il bilancio è aumentato a 109 vittime. Ecco perché eruttano i vulcani in Guatemala e alle Hawaii Il bilancio delle vittime della devastante eruzione vulcanica della scorsa domenica in Guatemala è ...

Guatemala - Eruzione del vulcano Fuego : il bilancio delle vittime sale a 109 : Il bilancio ufficiale dell’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala è salito a 109 morti: l’aggiornamento è stato fornito dall’Agenzia nazionale delle Scienze forensi, che prima aveva registrato 99 decessi ufficiali. I corpi recuperati sono stati trasportati in camere mortuarie di fortuna allestite nei pressi della zona più colpita dall’eruzione, a Sud della capitale Città di Guatemala. L'articolo Guatemala, eruzione del ...

Eruzione Vulcano Guatemala : sospese temporaneamente le ricerche - ma i residenti non si arrendono : Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’Eruzione del Vulcano de Fuego in Guatemala al momento sono sospese a causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le ...

Guatemala - bambina estratta viva dalle macerie/ Vulcano El Fuego - video : salvata dalle ceneri dopo l'Eruzione : Ancora viva sotto a un cumulo di ceneri e macerie una neonata, salvata dalle squadre di soccorso dopo l'eruzione del Vulcano in Guatemala, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Eruzione vulcano Guatemala : “E’ stato tremendo - uomini pietrificati dalla lava” : “Io mi trovo a 40 km dal vulcano di Fuego, che è sempre in continua attività, solo che questa volta è stato tremendo perché la lava ha iniziato a scorrere dal vulcano sottostante e ha ricoperto tutti i villaggi che c’erano sotto”. Il racconto da Città del Guatemala del comboniano padre Humberto Rua che parla a ‘Popoli e missioni’ raccontando il dramma di una popolazione ancora sotto shock per l’Eruzione di ...

Eruzione vulcano Guatemala - agenzia per le emergenze sotto accusa : ecco cos’è successo durante le fasi di allerta : I politici dell’opposizione in Guatemala vogliono le dimissioni del capo della Conred, l’agenzia di risposta alle emergenze. Sostengono che la Conred non abbia prestato attenzione alle allerte preventive sulla letale Eruzione di domenica 3 giugno del vulcano de Fuego. C’è chi chiede che il governo indaghi se si sia trattato o meno di negligenza criminale. I villaggi ai piedi del vulcano sono stati sepolti sotto la cenere vulcanica e il fango ...

Guatemala - cento i morti accertati dopo Eruzione vulcano Fuego : Guatemala, cento i morti accertati dopo eruzione vulcano Fuego Guatemala, cento i morti accertati dopo eruzione vulcano Fuego Continua a leggere L'articolo Guatemala, cento i morti accertati dopo eruzione vulcano Fuego proviene da NewsGo.

Eruzione vulcano Guatemala : il bilancio delle vittime continua ad aumentare

Eruzione vulcano Guatemala - si aggrava il bilancio della catastrofe : 270 morti e dispersi - le immagini dall'alto sono inquietanti