Eric Dane protagonista del nuovo telefilm della HBO ' Euphoria'

Un nuovo ruolo per Eric Dane dopo The Last Ship : l’ex Mark Sloan di Grey’s Anatomy nel pilot di Euphoria : C'è già qualcosa che bolle nella pentola del futuro di Eric Dane dopo The Last Ship : l'attore sarà infatti il co-protagonista del pilot di Euphoria , nuovo progetto televisivo targato HBO. A riportare la notizia è Deadline, che descrive la possibile futura serie come una storia di "droghe, sesso, identità, trauma, social media, amore e amicizia". L'ex Mark Sloan di Grey's Anatomy , il cui ruolo in Euphoria è ancora top secret, sarà affiancato ...

The Last Ship cancellata - la serie post apocalittica con Eric Dane finirà dopo la sua quinta stagione : La Nathan James non toccherà altri lidi: la notizia di The Last Ship cancellata è l'ultima che arriva dagli Stati Uniti in questo periodo di rinnovi e cancellazioni in vista della prossima stagione televisiva. Il network statunitense TNT ha dunque ufficializzato che la serie di stampo post apocalittico, che vede Eric Dane nei panni del protagonista Tom Chandler, finirà con la sua quinta stagione, ancora inedita sia in Italia sia negli ...