Enel : Udine - da e-Distribuzione a Sauris nuova linea elettrica a misura d’ambiente : Udine, 8 giu. (AdnKronos) – nuova linea elettrica a misura d’ambiente a Sauris (Ud). Hanno infatti preso il via in questi giorni i lavori di e-Distribuzione per la posa di una nuova linea in cavo interrato tra le località di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto. La linea in Media Tensione, ovvero da 20.000 Volt, sarà lunga poco meno di 2 chilometri e sarà posata lungo la Strada Provinciale n. 73 del Lumiei. La società del Gruppo Enel ...