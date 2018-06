EMMA MARRONE E GIULIANO SANGIORGI Critiche per la loro versione di ' Quanno chiove' di

Amici 17 - la finale : EMMA MARRONE e Alessandra Amoroso tra gli ospiti dell'ultima puntata : Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa e Michele Bravi: sono questi i quattro ospiti della puntata conclusiva di Amici 17. Ad annunciare il ritorno nel talent di questi amatissimi protagonisti del mondo della musica, sono stati i profili social della trasmissione, che hanno anche svelato con quale dei finalisti dovranno duettare questi artisti. Al termine di una sfida senza esclusione di colpi, il pubblico decretera' il vincitore di questa ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - EMMA MARRONE e gli ospiti della finale : Alessandro Amoroso ed Emma Marrone: ospiti della finale di Amici 17 Purtroppo, con l’avvento del periodo estivo, tutti i programmi televisivi stanno per giungere al termine. Settimana prossima sarà il turno di Amici, che incoronerà il vincitore di questa nuova edizione. Maria De Filippi ha curato tutto nei minimi dettagli per garantire al suo fedele pubblico una finale degna di nota. Davide Maggio ha rivelato gli ospiti scelti dalla ...

PINO È - STADIO SAN PAOLO/ Concerto Pino Daniele - diretta e ospiti : foto - il ricordo speciale di EMMA Marrone : Pino è, STADIO San PAOLO: Concerto Pino Daniele, diretta e ospiti 7 giugno. Tra gli artisti presenti ci sarà anche Emma Marrone che dedica un ricordo speciale all'artista napoletano.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Gli ospiti della finale di Amici 2018 : da EMMA MARRONE ad Alessandra Amoroso - tutti i duetti dell’11 giugno : Sono stati comunicati alcuni degli ospiti della finale di Amici 2018. L'ultima puntata del programma TV condotto d Maria De Filippi andrà in onda in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno 2018 ed accoglierà in studio alcuni ospiti italiani per i duetti con i quattro finalisti. Nel corso della prima parte della puntata, gli ospiti della finale di Amici 2018 saranno Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa e Michele Bravi. Gli ospiti italiani - ...

“Arrestateci tutti”. EMMA MARRONE non si trattiene : il durissimo sfogo della cantante. E la foto sui social è pura rabbia : “Arrestateci tutti”. Emma Marrone lo dice chiaramente e insieme agli altri colleghi cantanti lancia la sfida al nuovo ministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano il suo impegno. Ha 38 anni, una figlia, è laureato in Scienze politiche, si definisce ultrà dell’Hellas Verona, da 20 anni è iscritto alla Lega Nord e il suo primo ...

EMMA MARRONE si prende la sua rivincita ai Wind Music Awards 2018 : Emma Marrone ai Wind Music Awards 2018 conquista tutti: addio critiche dello scorso anno Emma Marrone è tornata all’Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018. Fasciata in un elegante abito di paillette nero, che lasciava scoperto solo l’ombelico, la cantante si è esibita con Mi parli piano, la sua nuova hit radiofonica tratta […] L'articolo Emma Marrone si prende la sua rivincita ai Wind Music Awards 2018 proviene da Gossip ...

EMMA MARRONE/ Commossa all'Arena di Verona : "Un premio per chi ama la musica" (Wind Music Awards 2018) : EMMA MARRONE, la cantante salentina contro il Ministro Lorenzo Fontana insieme a tanti altri artisti per le parole che attaccano le famiglie arcobaleno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:13:00 GMT)

AMICI 2018 / Verso la finale : chi vincerà? EMMA MARRONE tornerà nell'ultima puntata? : AMICI 2018 si accinge a chiudere i battenti. La finale è in arrivo e gli allievi si preparano mentre Emma Muscat, dopo l'addio, svela le sue emozioni.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:00:00 GMT)

EMMA Marrone/ Sul palco dell'Arena di Verona con "Mi parli piano" (Wind Music Awards 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina contro il Ministro Lorenzo Fontana insieme a tanti altri artisti per le parole che attaccano le famiglie arcobaleno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:20:00 GMT)

EMMA MARRONE/ "Voglio guardarmi allo specchio e dirmi da sola 'sì - sei stata brava'" (Vuoi scommettere?) : EMMA MARRONE, ospite questa sera su Canale 5 per il consueto appuntamento di Vuoi scommettere?, ha recentemente concluso il suo ultimo tour, al quale è seguito un lungo messaggio per...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:36:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e anticipazioni : Pippo Baudo - Stefania Sandrelli ed EMMA MARRONE tra gli ospiti : VUOI SCOMMETTERE?, Diretta e anticipazioni 31 maggio: Pippo Baudo, Emma Marrone, Stefania Sandrelli, Alessia Marcuzzi, Daniele Liotti, Andrea Pucci e Martin Castrogiovanni ospiti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:06:00 GMT)

Il programma di Radio City Milano 2018 con Ermal Meta - Fabrizio Moro - EMMA MARRONE e molti altri : Il programma di Radio City Milano 2018 prevede interviste e showcase di alcuni degli artisti italiani più apprezzati e seguiti del momento. Si terrà in Piazza del Cannone a Milano la nuova edizione di Radio City Milano, che dal 1 al 3 giugno proporrà una serie di incontri e showcase con alcuni degli artisti italiani ospiti del Festival internazionale dedicato al mondo della Radio. Radio italiane ed internazionali sono attesa a Milano per i ...

Nuovo amore per EMMA Marrone? Le indiscrezioni tra relazioni passate e il desiderio di maternità 'anche con espedienti della scienza' : ... ma comunque aperta all'amore, oltre che alla maternità : 'Vorrei un figlio e se non dovessi trovare un compagno ricorrerei a tutti gli espedienti della scienza'. Tra gli ex 'fidanzati famosi' di ...

Nuovo amore per EMMA Marrone? Le indiscrezioni tra relazioni passate e il desiderio di maternità “anche con espedienti della scienza” : Un Nuovo amore per Emma Marrone? L'indiscrezione di Verissimo scatena il web sul possibile "fidanzato nascosto" della cantante vincitrice di Amici. Durante la rubrica Giri di Valzer, nella puntata conclusiva di stagione di sabato 26 maggio, si è parlato di "personaggi famosi" da tenere d'occhio in vista dell'estate, tra cui proprio l'artista salentina. Secondo l'indiscrezione di Verissimo, Emma Marrone starebbe frequentando qualcuno, che però ...