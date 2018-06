Ecco il Google Pixel 3 XL nella prima Foto reale e c’è il Notch

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : Ecco perché si celebra il 2 Giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

Ecco come dovrebbero essere Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : All'indomani della fuoriuscita di una foto che mostrava i presunti vetri temperati dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL compare un render basato proprio su questi ultimi. Se da una parte vediamo comparire il notch, la versione più piccola dello smartphone di Big G risulta più fedele alla tradizione con un design molto simile al Google Pixel 2 XL. L'articolo Ecco come dovrebbero essere Google Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera per tutti? Più o meno : Ecco come installarla nel vostro smartphone : Google Fotocamera è l’applicazione Fotocamera disponibile sugli smartphone Google Pixel e Nexus, ma grazie a installazioni manuali e porting risulta di fatto installabile anche […] L'articolo Google Fotocamera per tutti? Più o meno: ecco come installarla nel vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco come scaricare l’intera libreria di Google Play Music sul computer : Chi teme che la Musica acquistata o le canzoni che caricate su Google Play Music possano andare perse può scaricare una copia di tutto sul proprio computer L'articolo Ecco come scaricare l’intera libreria di Google Play Music sul computer proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube : Gli abbonati a Google Play Musica al momento potranno continuare ad utilizzare tale servizio senza variazioni sull'abbonamento pagato fino ad oggi L'articolo Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube proviene da TuttoAndroid.

Problemi con i servizi Google su smartphone Huawei-Honor? Ecco come risolvere : Sul vostro Huawei non riuscite ad accedere al vostro account Google o non vengono caricate le mappe nelle applicazioni di terze parti? Ecco come risolvere. L'articolo Problemi con i servizi Google su smartphone Huawei-Honor? Ecco come risolvere proviene da TuttoAndroid.

Federer versione… Google Translate! Ecco perché Roger nella sua giornata parla 3 lingue diverse : Roger Federer ha una spiccata propensione per le lingue straniere: giornalmente il campione svizzero può arrivare a parlare anche in 3 lingue differenti Associare la parola talento a Roger Federer è piuttosto facile. Un talento non solo tennistico, ma anche mentale e culturale, con una spiccata propensione per le… lingue straniere! Per chi non lo sapesse infatti, Roger Federer è solito dedicarsi nei post match ai vari media internazionali, ...

La nuova app Google News con AI arriva su iOS - Ecco come funziona : La sezione successiva è semplicemente denominata 'Titoli' ed è un mix delle ultime notizie in sezioni come 'Italia', 'Mondo', 'Affari' e 'Tecnologia'. Puoi anche utilizzare questa sezione per ...

Ecco come ottenere gli AR Stickers di Google Pixel su Samsung Galaxy S9 : Gli smartphone Google Pixel hanno ricevuto un update lo scorso mese di dicembre, grazie al quale i possessori di Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno ottenuto la possibilità di usare gli AR Stickers nell'app della fotocamera; gli stessi AR Stickers possono essere utilizzati anche su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, vediamo come fare. L'articolo Ecco come ottenere gli AR Stickers di Google Pixel su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Ecco quanti dati raccoglie Google su di voi ogni mese : Oracle ha recentemente condotto una ricerca per capire quanto traffico dati gli utenti stiano consumando per scopi non volontari, e il risultato è incriminante nei confronti di Google! L'articolo Ecco quanti dati raccoglie Google su di voi ogni mese proviene da TuttoAndroid.

Festa della Mamma - Ecco il bellissimo Doodle di Google per Domenica 13 Maggio : Sta arrivando anche quest’anno il consueto Doodle di Google dedicato alla Festa della Mamma: due tartarughine, evidentemente madre e diglia, in un dipinto che è proprio un oMaggio a tutte le mamme del mondo. Il Doodle sarà visibile in Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Ucraina, Slovacchia, Grecia, Turchia, Estonia, Lettonia, India, Filippine, Taiwan, Giappone, Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Brasile, Honduras, ...

Google - svolta wearable a sorpresa : Ecco i Pixel Smartwatch - quello che si sa Video : Prima o poi era fisiologico che dovesse accadere. Google sbarca nel mondo anche dei wearable e l'attesa è alta per capire cosa sono pronti a tirare fuori dal cilindro dalle parti di Mountain View. Chi segue il progetto Android dalla prima ora sa bene con quanto hype venisse attesa l'uscita dei Nexus, i primi dispositivi prodotti da terzi che erano interamente progettati da Google e che montavano su il sistema operativo del robottino verde senza ...

Google Play Awards 2018 : Oscar della tecnologia - Ecco le app Android premiate Video : Gli smartphone hanno cambiato la vita di milioni di persone. I telefoni intelligenti sono fatti di app e nei vari store se ne trovano milioni. Destreggiarsi è ormai molto difficile e non tutte risultano utili o funzionali a quello che si cerca. Tuttavia, da qualche anno, Google attraverso i Play Awards premia le migliori. Una sorta di Premio Oscar in chiave tecnologica che permette agli sviluppatori di essere stimolati a partorire idee sempre ...

Google I/O - Ecco come sarà il nuovo Android P : (Foto: Google) Tra le novità annunciate nel corso della conferenza Google I/O che si sta svolgendo in queste ore negli Stati Uniti non potevano mancare quelle relative alla nuova versione del sistema operativo Android, per il momento identificata con il nome in condice Android P. Sull’onda delle altre migliorie protagoniste di queste ore della manifestazione, anche quelle inerenti ai futuri smartphone e tablet Android sono tutte pensate ...