E sta a te | Laura Pausini | Testo | Audio | MP3

E.sta.A.TE di Laura Pausini - testo e significato : il nuovo singolo è un vero e proprio inno all’estate : testo e significato di E.STA.A.TE, il nuovissimo singolo di Laura Pausini in rotazione radiofonica dal 1° giugno. Il brano è il terzo inedito estratto da Fatti sentire, l’ultimo lavoro discografico dell’artista romagnola. Laura Pausini torna in radio con un nuovo singolo dal sapore estivo in attesa del Tour 2018 E.STA.A.TE è il nuovo singolo di Laura Pausini, terzo inedito estratto dal suo ultimo album Fatti sentire pubblicato in ...

Laura Pausini - volano parole grosse con il giornalista : 'Che vergogna' : FUNWEEK.IT - Subito dopo i WMA trasmessi su Rai 1 dall'Arena di Verona, è andato in scena sui social un amaro botta e risposta tra Massimo Bernardini e Laura Pausini: una catfight in piena regola che ...

Laura Pausini denigrata da Massimo Bernardini. La risposta pungente! : Per quale motivo Massimo Bernardini attacca a spada tratta le esibizioni di Laura Pausini? Che cosa ha contro di lei? Non potete perdervi il botta e risposta alla carta vetrata dei due protagonisti in questione! Sui social è avvenuta un’altra querelle che riguarda due protagonisti appartenenti al mondo dello spettacolo. Ci riferiamo a Laura Pausini e Massimo Bernardini. Il conduttore del programma televisivo “Tv Talk” ha ...

Io sto con Bernardini - la risposta di Laura Pausini è inaccettabile : I fatti: la mattina del 5 giugno Massimo Bernardini scrive su Twitter un commento che riguarda Laura Pausini ai Wind Music Awards. Eccolo: “Adoro Laura Pausini, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi. […] Basta ammiccamenti, sei una signora”. Adoro @LauraPausini, la stimo come musicista e cantante, ...

Laura Pausini - Massimo Bernardini la “punzecchia” : “Basta ammiccamenti - sei una signora”. E lei risponde : “Commento ingiusto” : “Basta ammiccamenti, sei una signora”. “Che vergogna leggere una frase così da un uomo”. Queste sono solo le scintille del “celebrity deathmatch” tra Massimo Bernardini e Laura Pausini. Dopo la partecipazione della cantante al Wind Music Awards 2018 con un vestitino alla Britney Spears, dal profilo Twitter del conduttore di Tv Talk è partita un’insolita bordata ad alzo zero contro la cantautrice italiana più esportata al mondo. “Adoro Laura ...

WIND MUSIC AWARD 2018 / Prima puntata : Lo stato Sociale deludenti - Laura Pausini regina dello show : Esibizioni e pagelle dei WIND MUSIC AWARDs. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Tutto il ritmo di Fatti sentire nel nuovo singolo di Laura Pausini : audio e testo di E.sta.A.Te : Il nuovo singolo di Laura Pausini è E.Sta.A.Te. Com'era prevedibile da settimane, l'artista si è buttata sul ritmo per andare a incorniciare la bella stagione che sta per cominciare, estraendo uno dei brani più movimentati del suo ultimo disco di inediti. E.Sta.A.Te arriva dopo il successo di Non è detto, con il quale ha voluto avviare la sua nuova espressione discografica, e Frasi a metà, che invece ha fortemente voluto per lanciare un ...

