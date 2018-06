Dybala ed il messaggio a Pogba | “torna alla Juve”

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Paulo‘chiama’ PaulJuventus, una pazza idea di calciomercato che sta facendo sognare i tifosi bianconeri Pauloè impegnato in questi giorni con la preparazione del Mondiale russo con la sua Argentina. Intanto però, il calciatore della Juventus, ha parlato anche di calciomercato, ‘richiamando’ in bianconero Paul. Interpellato da Tyc Sports, la Joya ha infatti dichiarato: “Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l’Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo ...