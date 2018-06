Dybala chiama Pogba | Bello se tornasse

Pogba - assist da Dybala : 'Torna alla Juventus così smettiamo di videochiamarci' : TORINO - Pogba alla Juventus non è un sogno che appartiene soltanto ai tifosi. L'ultimo assist in ordine di tempo per un ritorno del centrocampista a Torino viene fornito direttamente da Paulo Dybala .

Inter-Juventus - ultima chiamata per Paulo Dybala : Scudetto e Argentina passano da San Siro : Uno stadio tutto esaurito, gli occhi del mondo... E una potenziale chance per provare a prendersi l'ultimo aereo possibile per atterrare in Russia via Argentina. La sua Juventus si gioca lo Scudetto, ...