Droghe | Italia al terzo posto in Europa per l' uso di cannabis

(Di venerdì 8 giugno 2018) L’è terza per consumo dinei paesi dell’Eurozona. Fuori dal podio, invece, ‘soltanto’ per l’utilizzo di cocaina, per cui possiamo ‘vantare’ la quarta posizione. È quanto si legge in un report dell’Agenzia europea sull'uso die stupefacenti. I trends raccontano di un mercato UE in continuo in sviluppo. In crescita infatti anche i consumatori della polvere bianca. Rispetto a quest’ultima, segno più pure per l’ectasy, benché in maniera meno netta. Stabile invece l’uso di marijuana. A preoccupare gli studiosi è però soprattutto l’aumento dei decessi per overdose, in particolare nel Regno Unito: 1177 i decessi per eroina e morfina nel 2015, con un aumento del 18% rispetto al 2014 e addirittura con un +44% se si fa il confronto col 2013. Dati preoccupanti che fanno il paio con le statistiche sugli psicofarmaci di qualche settimana fa.stabile,sul ...