Dreams | vediamo un video della campagna di gioco

(Di venerdì 8 giugno 2018)è un titolo per PlayStation 4 ancora decisamente misterioso, e per chi sperasse di saperne un po' di più in vista dell'E3 di Sony, purtroppo deve sapere che, a quanto pare, delnon è prevista una conferenza.Lo sviluppo did'altro canto sembra procedere bene, a dimostrarlo vi è anche un nuovo trailer di, il quale mette in mostra qualche elementodi.Il filmato riportato da Pushsquare ci terrà occupati per un ventina di minuti offrendoci uno scorcio sul. Non è noto se si trattasua forma definitiva, inoltre per quanto riguarda l'uscita non si sa nulla di ufficiale, per quanto alcune voci di corridoio vorrebbero ilsugli scaffali nel mese di novembre.Read more…