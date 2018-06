Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1

Dragon Ball FighterZ - World Tour : annunciata una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco, dopo aver arricchito il suo Dragon Ball FighterZ con i nuovi personaggi giocabili Vegito e Zamasu, ha in serbo un altro annuncio per i fan del gioco.La compagnia, infatti, svela il Dragon Ball FighterZ - World Tour, una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ.La prima fermata del Dragon Ball FighterZ - World Tour è al CEO Fighting Game Championships che si terrà a Daytona Beach, Florida, dal 29 giugno all'1 luglio. ...

Dragon Ball FighterZ : scopriamo Vegeth Blue e Zamasu Fuso - articolo : A suon di combinazioni feroci e di meteore giganti, Bardak e Broly hanno di certo conferito una marcia in più al roster di Dragon Ball FighterZ. Dopo la sequela di aggiornamenti atti a migliorare l'esperienza offerta dal picchiaduro di Arc System Works, altri due formidabili combattenti sono pronti a scendere in campo: Vegeth Blue e Zamasu Fuso. Il nuovo duo, sempre composto da un eroe e da un cattivone, era uno di quelli che attendevamo non ...

Real Betis - ufficiale l'arrivo di Inui : l'annuncio è in stile Dragon Ball : Proprio per celebrare la nazionalità nipponica del classe '88, che ha firmato un contratto fino al 2021, il club spagnolo ha deciso di annunciarlo in modo particolare, tuffandosi nel mondo degli ...

Dragon Ball Fighterz e Fortnite in uscita su Nintendo Switch? : Da una serie di indiscrezioni rese note da 4Chan sembra che Fortnite e Dragon Ball Fighterz siano in arrivo su Nintendo Switch. In effetti 4Chan ha pubblicato un presunto elenco di uscite che confermerebbe l'arrivo di Fortnite, Dragon Ball Fighterz, Paladins, Overcooked! 2 e Killer Queen Black proprio su Nintendo Switch. Fortnite e non solo usciranno su Nintendo Switch Bisogna comunque precisare che per adesso si tratta solo di indiscrezioni ...

Fortnite - Dragon Ball FighterZ - Paladins e altri titoli sarebbero in arrivo per Nintendo Switch : Sembra che alcuni giochi imminenti per Nintendo Switch, non annunciati per l'ibrida, potrebbero essere trapelati prematuramente in rete. Ovviamente bisogna prestare attenzione quando si tratta di una fuga di notizie proveniente da una "lista stampata", soprattutto considerando quanto siano facili da falsificare. Tuttavia, come riporta Gamingbolt, i titoli per Switch apparsi, sembra, su un catalogo di un retailer potrebbero effettivamente ...

Due conclusioni drammatiche in Dragon Ball FighterZ con i nuovi DLC : ecco i video : La seconda tornata di DLC di Dragon Ball FighterZ è ufficialmente disponibile all'acquisto sui principali shop digitali Sony, Microsoft e Steam - PlayStation Store, Xbox Store e Steam Store - oggi, giovedì 31 maggio 2018 per PS4, Xbox One e PC. Dopo aver dato uno sguardo al gameplay di Vegeth Super Saiyan Blue e Fusion Zamasu tramite un live stream di Bandai Namco. Ora, ecco le conclusioni drammatiche per entrambi i personaggi, che sono ben due ...

Vegito e Zamasu saranno giocabili in Dragon Ball FighterZ da domani : Come annunciato in precedenza da Bandai Namco, Vegito (SSGSS) e Zamasu (Fused) saranno giocabili in Dragon Ball FighterZ da domani, 31 maggio.Questi personaggi saranno disponibili sia per l'acquisto singolo sia come parte del FighterZ Pass (che include un totale di 8 personaggi).Per celebrare l'arrivo dei due personaggi è stato rilasciato un nuovo trailer visibile qui di seguito:Che ne dite?Read more…

Fusion Zamasu in un nuovo gameplay di Dragon Ball FighterZ del 30 maggio : Il 31 maggio, la data di uscita di due nuovi personaggi giocabili in Dragon Ball FighterZ - Fusion Zamasu e Vegeth Super Saiyan Blue - è ormai dietro l'angolo. Bandai Namco Entertainment ha tenuto un nuovo live stream per mostrare i due nuovi guerrieri all'opera nel dettaglio, tra le loro mosse più iconiche e le migliori strategie per sfruttare il loro gameplay. Il video è disponibile in calce all'articolo. Sappiamo ormai bene che ...

Dragon Ball Xenoverse 2 avrà nuovi DLC nella seconda metà del 2018 : Bandai Namco Entertainment aveva promesso un anno di supporto per Dragon Ball Xenoverse 2 nel 2016, andando ben oltre il piano post lancio del precedente gioco. Il produttore del titolo, Masayuki Hirano, ha annunciato nuovi personaggi, miglioramenti online e altri aggiornamenti che arriveranno nella seconda metà del 2018. Dragon Ball Xenoverse 2 è stato originariamente pubblicato il 25 ottobre 2016. Quattro pacchetti DLC a pagamento sono ...

Dragon Ball FighterZ mostra Vegeth : lungo gameplay - costumi e avatar del DLC : Vegeth Super Saiyan Blue e Fused Zamasu stanno per essere rilasciati in Dragon Ball FighterZ come personaggi giocabili DLC: mentre i fan pregustano di mettere le mani sui due combattenti ispirati alle relative controparti animate in Dragon Ball Super, spunta un nuovo e lungo video gameplay della durata di ben 25 minuti: la clip include una demo in cui possiamo ammirare le mosse della Fusione tra Goku e Vegeta con gli Orecchini Potara, in più ...

Debutterà il 1° luglio Super Dragon Ball Heroes, il nuovo anime del franchise di Dragon Ball. Ispirata all'omonimo titolo videoludico, la serie sarà incentrata sull'arco narrativo "Universe Mission – Prison Planet". Il primo episodio sarà presentato in anteprima nel corso del torneo Super Dragon Ball Heroes Universe Tour 2018

La producer di Dragon Ball FigherZ svela i dettagli sulla FighterZ Cup : L'ultimo aggiornamento di Dragon Ball FighterZ è ha portato cambiamenti di bilanciamento e correzioni di bug per i personaggi del gioco, ma anche alcune modalità completamente nuove che si sono aggiunte all'hub centrale del gioco. La producer del picchiaduro presso Arc System Works e Bandai Namco, Tomoko Hiroki, ha aggiornato i propri fan con un video volto a spiegare come funzionerà la nuova modalità FighterZ Cup, che è stata aggiunta con ...

E' disponibile da oggi Dragon Ball Legends, il nuovo mobile game Bandai Namco di Dragon Ball. In esclusiva temporale per dispositivi Android, arriverà su iOS a partire dal 14 giugno.Il gioco è in download gratuito, ma contiene alcuni elementi disponibili per l'acquisto in-app. Dragon Ball Legends

Dragon Ball FighterZ : il nuovo DLC introduce Vegito e Zamasu : Bandai Namco ha recentemente annunciato due nuovi lottatori per Dragon Ball FighterZ, Vegito e Zamasu, che faranno il loro debutto nel roster del picchiaduro con un nuovo DLC, il secondo, in uscita il 31 maggio 2018.Come sapranno bene i fan della saga Dragon Ball, Vegito (SSGSS) è il risultato della fusione Potara tra Goku e Vegeta, e avendo ereditato tutte le caratteristiche e la forza dei due eroi sarà un combattente a tutto campo in grado di ...