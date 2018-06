Dopo l' Italia i mercati guardano alle decisioni di Trump

Cantone : "Dopo 3 anni Italia diversamente corrotta" : Dopo tre anni l'Italia "è un Paese diversamente corrotto" . Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone , ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Dal mondo ...

Anac - Cantone 'Dopo tre anni l Italia è un Paese diversamente corrotto. Sì a Daspo e ad agenti sotto copertura' : Rivendico di essere equidistante, i nostri maggiori 'datori di lavoro', in passatol sono stati esponenti del mondo 5 Stelle ma anche tanti del centrodestra e della Lega perchè è più comodo occuparsi ...

“Trovato!”. ‘Chi l’ha visto?’ - la svolta. L’abbraccio tra padre e figlio commuove l’Italia. Dopo 40 giorni di ricerche la notizia più bella : “Papà, noi siamo qui, siamo distrutti… Non sappiamo proprio cosa fare, vogliamo solo che tu torni a casa perché vogliamo stare con te, vogliamo capire quello che ti è successo”: così, con il cuore in mano, lo scorso 2 maggio aveva lanciato il suo appello disperato a “Chi l’ha visto”, davanti alle telecamere di Federica Sciarelli. Così aveva parlato il figlio di Vito Caroli, Alberto, per chiedere al padre, scomparso dallo scorso ...

Tensione tra NATO e Italia Dopo apertura a Russia : Rischiano di diventare un caso diplomatico le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia . Durante il discorso per la fiducia in SeNATO , il Presidente del Consiglio ha ribadito la "convinta ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia doma l'Olanda Dopo sette anni : ROTTERDAM , OLANDA, -Ancora un'impresa per la nazionale femminile italiana che nella seconda partita della pool olandese, dopo aver battuto ieri la Serbia , oggi ha superato per 3-2 , 18-25, 25-23, 19-...

VIDEO Volley - l’Italia rompe il sortilegio : sconfitta l’Olanda Dopo 7 anni - gli highlights della partita : L’Italia ha firmato un nuovo colpaccio e ha battuto l’Olanda nella Nations League 2018 di Volley femminile. dopo sette anni di sconfitte e di umiliazioni, le azzurre sono finalmente riuscite a vincere contro le oranjes: terza impresa consecutiva dopo aver annichilito Cina e Serbia. Sotto 1-2, Paola Egonu e compagne hanno confezionato una superlativa rimonta che ci tiene in vita per la qualificazione alla Final Six. Di seguito il ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : si torna a Milano Dopo 41 anni. Ci sarà il ritorno di Elisa Di Francisca : Il meglio della Scherma azzurra torna a Milano dopo 41 anni. Da domani presso Mi.Co FieraMilanocity si terranno i Campionati Italiani Assoluti 2018. Un evento importante per la tutta la Scherma italiana, anche perchè si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale prima degli Europei a Novi Saad e dei Mondiali a Wuxi. Milano vedrà il grande ritorno in pedana di Elisa Di Francisca. Sicuramente c’è grande curiosità per capire lo stato di ...

Impresa Cecchinato - un italiano in semifinale al Roland Garros Dopo quarant'anni : Il palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic. «Sto sognando? Forse sto dormendo? Non capisco più niente»--Incredibile. Il termine giusto lo usa proprio Marco Cecchinato e non gli dispiacerà se lo usciamo anche noi perché davvero qui si va oltre la favola, il sogno, il miracolo già citati all’arrivo ai quarti di finale del Roland Garros. Tutto superato. Cecchinato, 25enne palermitano è in semifinale a Parigi e ci è arrivato ...

Impresa di Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Dopo 40 anni un italiano in semifinale al Roland Garros : Impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista siciliano batte il campione serbo Novak Djokovic ai quarti di finale e vola in semifinale. Era dal 1978 che un italiano non accedeva alle semifinale del torneo parigino, uno dei più importanti del Grande Slam: allora fu Corrado Barazzutti a centrare quel traguardo.Cecchinato ha superato Djokovic al quarto set con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 (13-11).

Arsenal - ufficiale l’arrivo di Stephan Lichtsteiner : lo svizzero lascia l’Italia Dopo dieci anni : dopo dieci anni in serie A, Stephan Lichtsteiner vola in Premier League: è ufficiale il suo passaggio all’Arsenal Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo ufficializza lo stesso club londinese con una nota sul proprio sito web. dopo 10 anni in Serie A (tre alla Lazio e sette alla Juventus) il 34enne svizzero approda quindi in Premier League. (ADNKRONOS) L'articolo Arsenal, ufficiale l’arrivo di Stephan ...