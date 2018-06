Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini | ' Non fate nulla sui migranti'

Dopo la Tunisia - Salvini litiga anche con Malta. Durissimo botta e risposta sui migranti : Dopo le tensioni con la Tunisia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini se la prende con Malta. Il botta e risposta inizia con Salvini che accusa Malta di "dire sempre di no a qualsiasi richiesta di intervento" per salvare i migranti. Segue la risposta di La Valletta, che bolla come false le accuse del neoministro italiano. Il quale contrattacca: "Gli amici maltesi ci dicano quante navi hanno attraccato nei loro porti nel 2018"."Il buon Dio ha ...

Tunisia convoca ambasciatore italiano Dopo frasi Salvini su migranti : "Profondo stupore" : La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti" ma si dice pronto ad un incontro

In Tunisia si sta votando per le prime elezioni amministrative Dopo la rivolta del 2011 : In Tunisia si sta votando per le prime elezioni amministrative dalla rivolta del 2011 che portò alla fine del governo del presidente Ben Ali, al potere dal 1987. In questi anni le elezioni amministrative sono state posticipate quattro volte per The post In Tunisia si sta votando per le prime elezioni amministrative dopo la rivolta del 2011 appeared first on Il Post.