Dopo i «Brangelina» | ecco i «Ferragnez» e vi invitano al loro matrimonio

(Di venerdì 8 giugno 2018) C’è un aereo, una ruota panoramica, il «triangolo» inconfondibile della Sicilia. Chiara Ferragni manda in rete «l’invito» alle nozze più attese dell’estate 2018 e conferma i rumor degli ultimi mesi: lei e Fedez diranno «sì» in Sicilia, a Noto. Manca ancora la data nel «save the date» dalla fashion blogger, ma ve l’avevamo già rivelata noi: i due si sposeranno il primo settembre 2018. E la cerimonia, a giudicare dal video, si preannuncia colorata e «social». https://www.instagram.com/p/BjsZ1tbF8H3/?taken-by=chiaraferragni Ma l’invito del, svela anche un’altra cosa: il nomignolo di coppia. Chiara e Fedez insieme formano i «». Come ogni coppia di potere che si rispetti anche la 31enne e il 28enne hanno un soprannome che li unisce, che poi non è altro che la crasi deicognomi. E a contar bene le lettere, sembra che a «comandare» ...