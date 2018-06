Donne in Medio Oriente | oltre gli stereotipi Storie al femminile nella narrativa araba

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) di Federica Pistono* La condizionenel mondo arabo e islamico rappresenta, come è noto, una delle tematiche che maggiormente attraggono il lettore occidentale, il quale spesso non riesce a sfuggire ai troppisull’argomento. Se è innegabile la presenza di questioni spinose relative alla vita pubblica e privata della donnae musulmana, è doveroso precisare come tali problematiche siano legate anche e soprattutto alle specificità storiche, politiche e geografiche delle diverse regioni del mondo arabo-islamico. Al di là delle indiscutibili difficoltà (troppo spesso drammatiche) che la condizioneporta con sé, è innegabile che negli ultimi decenni la donnapossa vantare notevoli conquiste nel settore lavorativo, personale e artistico. Molte sono le autrici che, nelle loro opere letterarie, hanno rappresentato la condizione, ciascuna ...