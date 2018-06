Donne ai Mondiali - uomini a casa. L’alba di una svolta culturale : Le Donne ai Mondiali dopo 20 anni, gli uomini a casa dopo 60: la dicotomia del calcio italiano che annuncia una rivoluzione culturale. Alba e tramonto si intrecciano, spianando la strada a destini contrastanti, dove improvvisamente assurge a modello di riferimento un mondo finora ingiustamente ignorato e vituperato. Nulla, nello sport come nella vita, accade per caso. I risultati e le vittorie quasi sempre derivano da lungimiranza e ...

DIRETTA / Italia Portogallo (risultato finale 3-0) streaming video e tv : si va ai Mondiali! (calcio Donne) : DIRETTA Italia Portogallo streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di calcio femminile valida per le qualificazioni mondiali(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Calcio Donne : festa Italia - è ai Mondiali : 22.51 Grande festa a Firenze per l'Italdonne di Milena Bartolini: il 2-0 contro il Portogallo,settima vittoria consecutiva in un gruppo F stradominato,regala alle azzurre la matematica qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Un risultato da cerchiare in rosso visto che la nostra Nazionale non raggiungeva la fase finale della rassegna iridata dal 1999. Gara subito in discesa con le reti,nate entrambe da corner, di Cristiana Girelli di testa ...

Nazionale Donne - domani al Franchi la gara che può portare le azzurre ai Mondiali : Sale la febbre per Italia-Portogallo, sfida decisiva per le azzurre per conquistare la qualificazione ai Mondiali in programma nel 2019 in Francia. Sono già oltre 6000 gli spettatori annunciati domani sera al Franchi di Firenze che ospiterà la gara (20,45, diretta tv su Raisport). Le previsioni però ne prevedono di più considerando che i biglietti (al costo di 3 euro per il settore Maratona) saranno acquistabili fino all’orario di inizio ...

Mondiali 2018 - dall'Argentina un manuale per sedurre le Donne russe : Cose da sapere prima del Mondiale: come conquistare le donne russe. È uno degli interrogativi a cui l'AFA, Federazione calcistica argentina, ha provato a dare risposta nel suo bizzarro manuale di "...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della settima giornata. Cina campione tra le Donne : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 19 incontri nella settima giornata di gare, con le finali in tutti i sei tabelloni, ad eccezione della Championships Division maschile, unica gara di domani. Tra le donne titolo alla Cina. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Semifinali Cina-Svezia 3-0 Corea del Sud-Germania 2-3 Medaglie di bronzo per Svezia e ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : tra le Donne Slovenia-Italia 3-2. Falsa partenza delle azzurre : Sono scattati ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: nel Gruppo F della Second Division femminile l’Italia è partita male, perdendo contro la Slovenia per 2-3, dopo essere state avanti 2-1. Domani le azzurre incroceranno la Turchia nel secondo match del raggruppamento. Nel primo incontro la nostra numero due, Giorgia Piccolin, perde contro la numero uno slovena, Alex Galic, per 1-3 (11-6, 7-11, 7-11, 4-11), ma poi la ...

Qualificazioni Mondiali - 5° successo consecutivo per l'ItalDonne : 3-1 allo Moldova. Martedì c'è il Belgio : La Nazionale Femminile di calcio non si ferma più. Le azzurre battono 3-1 la Moldova in trasferta, conquistando il quinto successo in cinque partite delle Qualificazioni alla Coppa del Mondo di Francia 2019. Sul campo sintetico del centro tecnico federale di Vadul lui Voda, le Azzurre trovano il vantaggio in apertura, raddoppiano alla mezzora e, dopo una disattenzione difensiva che ...