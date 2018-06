Donna scomparsa a Brescia | marito fermato per omicidio

Seconda notte di ricerche senza esito a Pianfei : sommozzatori ed elicottero per la Donna scomparsa : Sono riprese stamattina, venerdì 25 maggio, le ricerche di una 42enne di Villanova Mondovì che risulta scomparsa dalla serata di mercoledì, quando la sua auto è stata ritrovata con la portiera aperta ...

Una Vita - seconda parte di giugno : la scomparsa di una Donna - il gesto di Felipe Video : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato all’appassionante sceneggiato spagnolo Una Vita [Video] creato dall’autrice Aurora Guerra, e ha debuttato sugli schermi televisivi italiani dal 22 giugno 2015. In questo articolo troverete le trame degli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il mese prossimo. Il sospetto di Arturo, la terribile richiesta di Cayetana Nelle puntate che i telespettatori avranno modo di guardare la seconda ...

Una Vita - seconda parte di giugno : la scomparsa di una Donna - il gesto di Felipe : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato all’appassionante sceneggiato spagnolo Una Vita creato dall’autrice Aurora Guerra, e ha debuttato sugli schermi televisivi italiani dal 22 giugno 2015. In questo articolo troverete le trame degli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il mese prossimo. Il sospetto di Arturo, la terribile richiesta di Cayetana Nelle puntate che i telespettatori avranno modo di guardare la seconda parte di ...

Donna scomparsa da casa da questa mattina. Trovata morta nel fiume dai vigili del fuoco : SAN SEVERINO – È uscita di casa in mattinata ma non vi ha fatto più ritorno, Trovata morta dopo alcune ore in un fiume. La vittima è una Donna di 82 anni di San Severino. Il timore di un gesto sconsiderato aveva suggerito alla famiglia della 82enne di far ricorso alle forze dell’ordine, che si sono attivate immediatamente. In particolare i carabinieri, i vigili urbani ed i vigili del fuoco hanno perlustrato il corso del fiume Potenza, già in ...

Montagna : Donna scomparsa a Cortina trovata senza vita : E’ stata ritrovata senza vita la donna di Galzignano Terme (Pordenone), scomparsa da ieri: la 38enne si era allontanata dalla roulotte dei genitori, nel campeggio di località Campo, vicino Cortina d’Ampezzo, dove stava trascorrendo una breve vacanza, riferisce il soccorso alpino e speleologico del Veneto. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina nel torrente Boite. Il Soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore ha partecipato ...

Rimini - il Comune chiede l'Imu a una Donna scomparsa : Per la burocrazia, Guerrina è viva Il suo corpo, è vero, non è mai stato trovato. Ma la corte d'assise di Arezzo che ha ritenuto colpevole di omicidio il sacerdote congolese Gratien Alabi non aveva ...

Bolzano - tunisino scappa con i figli : moglie denuncia scomparsa/ Diverbio con la Donna all'origine della fuga? : Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone diretto al Sud.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Cagli - ritrovata morta dentro la sua auto la Donna che era scomparsa da ieri : ritrovata morta a Frontone la 64enne di Cagli che da ieri era scomparsa da casa. L'allarme era partita ieri, quando i familiari hanno perso i contatti con la donna che si era allontanata con la sua ...

Ritrovata la Donna scomparsa a Chiaramonte Gulfi : E' stata Ritrovata e subito soccorsa la donna di 85 anni, Rosa Ventura, scomparsa ieri mattina a Chiaramonte Gulfi. E' stata trasportata in ospedale.

Donna scomparsa a Chiaramonte Gulfi - ancora nessuna notizia : Carabinieri e uomini della Protezione civile hanno ripreso questa mattina le ricerche dell'anziana Donna scomparsa da ieri mattina

La misteriosa scomparsa di Gulnara Karimova - la Donna più ricca dell’ex Unione Sovietica : Erede di un impero milionario negli anni ha accresciuto con il suo cinico talento per gli affari, Gulnara Karimov, figlia dell’ultimo dittatore uzbeko, è scomparsa nel nulla quattro anni fa. Alcuni la vogliono incarcerata nelle durissime prigioni asiatiche, altri morta avvelenata, eppure, da quattro anni, neanche il governo nazionale sa rispondere a una semplice domanda: dov’è Gulnara?Continua a leggere

Adua Della Porta - la Donna scomparsa a Parma - chiama e assicura : “Sono viva e sto bene” : La donna risultava scomparsa dallo scorso 28 febbraio. Dopo la recente dichiarazione Della mamma a Pomeriggio 5, Adua si è fatta risentire e ha osservato che "non mi ha ammazzato nessuno, il mio fidanzato non mi ha menato, il mio ex non mi ha ucciso".Continua a leggere

Va a funghi - ma trova lo scheletro di una Donna scomparsa da 5 anni : Un cercatore di funghi si è casualmente imbattuto nei resti di una donna che era scomparsa il 2 giugno del 2013.Continua a leggere