Donna muore annegata a Catania | disperso in mare un uomo

Mangia semi di melograno : Donna muore di epatite A : Melagrana killer in Australia. Una donna di 64 anni è deceduta la scorsa settimana a causa di un'epatite A contratta dopo aver Mangiato una confezione di melograno surgelato, risultata...

Schianto fra Trino e Morano : muore una Donna : L'incidente mortale si è verificato mercoledì pomeriggio Tragico Schianto fra Trino e Morano Po. A quanto si apprende, un furgone camperizzato, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ...

“Per fortuna sei morta!”. Muore a 80 anni - il necrologio choc della sua famiglia. Un annuncio su un giornale locale pieno di parole contro la Donna. Giudicate voi : Esistono storie terribili ma che finiscono con un lieto fine. E poi ci sono vicende che iniziano in immerse vasche di felicità ma che terminano nel peggiore dei modi. Una di queste è la storia della famiglia Dehmlow . Insomma, parliamoci chiaro, come in tutte le storie, anche in tutte le famiglie si hanno alti e bassi, ma in genere, se c’è un elemento che è amato (quasi da tutti) sono le vecchie e anziane nonne, in genere delizia assoluta ...

Travolta in bici da un camion : Donna muore in ospedale : Una donna italiana di 50 anni, Piera Cortassa, è morta dopo essere stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Cto di

Entra nell'ascensore e finisce nel vuoto : Donna muore sul colpo : Purtroppo di ascensori-killer sono piene le pagine di cronaca. Solo due settimane fa a Torino, in Corso Agnelli, un tecnico di nazionalità italiana stava lavorando a un impianto che non funzionava ed ...

Monza - accoltella la moglie in auto poi va dai carabinieri : 'Correte'. La Donna muore in ospedale : È morta poco dopo l'arrivo in ospedale la donna di 34 anni accoltellata dal marito in auto davanti al figlio di 5 anni a Seregno, in Brianza. Era stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza ...

Donna accoltellata dal marito in Brianza - muore in ospedale | : E' successe a Seregno, l'uomo si è presentato dai carabinieri confessando l'accaduto. I due coniugi hanno un figlio di 5 anni e da circa due mesi non vivevano più insieme

Monza - accoltella la moglie in auto poi va dai carabinieri : 'Correte'. La Donna muore in ospedale : È morta poco dopo l'arrivo in ospedale la donna di 34 anni accoltellata dal marito in auto davanti al figlio di 5 anni a Seregno, in Brianza. Era stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza ...

Donna accoltellata dal marito in Brianza - muore in ospedale : Donna accoltellata dal marito in Brianza, muore in ospedale E' successe a Seregno, l'uomo si è presentato dai carabinieri confessando l'accaduto. I due coniugi hanno un figlio di 5 anni e da circa due mesi non vivevano più insieme Parole chiave: ...

Roma - apre la porta dell'ascensore e cade nel vuoto : Donna muore precipitando dal quinto piano : Tragedia a Roma, dove una donna è precipitata per cinque piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico...

Roma - prende l'ascensore e precipita per cinque piani : Donna muore : Tragedia a Roma dove una donna , Elena Pacifici, è precipitata per sei piani nella tromba dell' ascensore ed è morta . E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita , al civico 217. ...

Roma - entra in ascensore ma precipita nel vuoto : Donna muore sul colpo : precipitata dal sesto piano nella tromba dell'ascensore ed è morta sul colpo. Ma resta da capire ciò che è accaduto in quei secondi terribili nel palazzo di viale Regina Margherita al civico 217 in ...

Roma - entra in ascensore e precipita per cinque piani : Donna muore : Tragedia a Roma dove una donna, Elena Pacifici, è precipitata per sei piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina...

Roma - apre la porta dell'ascensore e cade nel vuoto : Donna muore precipitando dal sesto piano : Tragedia a Roma, dove una donna è precipitata per sei piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico...