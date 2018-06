Donato Ceglie | Csm rigetta dimissioni del pm che diede del delinquente a Cantone

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il Csm non ne accoglie leresta in magistratura. Motivo: l’organo di autogoverno delle toghe vuole attendere prima l’esito dei procedimenti disciplinari contro il pm che indagò sugli ecoreati e le ecomafie in Campania, diventò una star dell’anticamorra militante e poi finì intercettato mentre insultava Raffaelee gli altri procuratori che lui riteneva ‘nemici’ e causa dei suoi problemi. Manon è nei guai solo per questioni di linguaggio. E’ sospeso da funzioni e stipendio da più di due anni principalmente a causa di inchieste e processi che ne hanno rovinato l’immagine, a prescindere dalle sentenze, alcune favorevoli, altre no. C’è una condanna in primo grado per abuso d’ufficio per aver fatto da consulente occulto e ben remunerato (75.000 euro tramite un collaboratore-prestanone) ai progetti di Coldiretti senza l’autorizzazione del Csm. C’è una ...