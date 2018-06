Donald Trump valuta la grazia postuma per Mohammed Ali

L’ira di Donald Trump : «Su Melania solo falsità - sta benissimo» : Donald Trump sbotta (di nuovo) via Twitter. Il 45esimo presidente americano ce l’ha con tutte le «dicerie» che hanno avuto al centro la moglie, Melania Trump, in queste ultime settimane lontano dai riflettori. La first lady, infatti, è scomparsa dai radar per 24 (lunghissimi) giorni, dopo un intervento per un problema subito definito benigno ai reni. Melania sarebbe stata in ospedale cinque giorni e poi, di lei, non si è saputo più nulla. ...

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno - infine : L’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla fine si terrà. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che i due leader si vedranno al Capella Hotel dell’isola di Sentosa, a Singapore, The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno, infine appeared first on Il Post.

NBA - LeBron James - Steph Curry - Steve Kerr : tutti di nuovo contro Donald Trump : Sappiamo tutti quanto lo sport sia importante nel nostro Paese, come strumento capace di unire le persone, intrattenerle e coinvolgerle — che sia una discussione come quelle che facciamo noi ogni ...

Donald Trump e Kim Jong Un si incontreranno il 12 giugno a Singapore : La Casa Bianca ha confermato che l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, si terrà il 12 giugno alle 9 del mattino (ora locale, le 3 in Italia) a Singapore.

Donald Trump - vola l'occupazione : il miracolo economico del presidente : Altra vittoria di Trump nell 'economia reale . Il rapporto del Ministero del Lavoro relativo a maggio ha indicato che sono stati creati 223 mila posti di lavoro, mentre gli economisti interpellati dalla Thomson Reuters ne ...

Kim Kardashian : le migliori reazioni all'incontro tra la star e Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti ha postato una foto dell'inedito meeting con la Kardashian, che sta facendo il giro del mondo. Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and ...

Kim Kardashian affronta Donald Trump alla Casa Bianca : Per Kim Kardashian un grande endorsement e una mossa pubblica che le potrebbe aprire una carriera politica. Che stia facendo un pensierino sulla Casa Bianca? Consigliato Donald Trump: presunta ...

Kim Kardashian incontra Donald Trump alla Casa Bianca : la foto è già virale : C’è stato un incontro ufficiale presso la Casa Bianca – con tanto di foto ufficiale nello studio ovale – tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’imprenditrice/influencer Kim Kardashian, nota ai più anche per essere la moglie dell’artista Kanye West. I due si sono incontrati a Washington perché la giunonica Kim è andata dalla massima autorità del suo Paese per perorare la causa di Alice Marie Johnson, ...

Arrivano i dazi. Atteso l'annuncio di Donald Trump anche contro l'Ue - la questione domina il G7 : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico e Unione europea. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti informate. La misura potrebbe avere effetto già a partire da domani.Un accordo dell'ultimo minuto è ancora possibile anche se improbabile, dicono le fonti. Gli Stati Uniti, che accusano i 28 ...

Se Kim Kardashian incontra Donald Trump (per discutere di riforma carceraria) : Potrebbe sembrare bizzarro, ma corrisponde a verità. Kim Kardashian incontrerà il presidente Donald Trump, probabilmente nello Studio Ovale, per discutere sulla riforma carceraria. L’udienza, che sarebbe stata fissata per il 30 maggio, arriva dopo mesi di telefonate tra la star di Al passo con i Kardashian e Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e consigliere del presidente. Ma cosa ha spinto la moglie di Kanye West a volare a Washington? ...

Ivanka Trump fa affari in Cina mentre papà Donald “salva” Zte : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Proprio mentre il presidente americano Donald Trump prometteva di impegnarsi nel salvataggio del gigante delle telecomunicazioni cinese Zte (a cui è stato impedito di fare affari negli Stati Uniti), la Cina ha concesso alla figlia, Ivanka Trump, la registrazione di sette nuovi marchi sul mercato cinese in settori come l’editoria, gli accessori da cuCina e i ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

Donald Trump non può bloccare nessuno su Twitter : Lo ha stabilito una giudice di New York dicendo che impedire a qualcuno di seguirlo viola il primo emendamento della Costituzione The post Donald Trump non può bloccare nessuno su Twitter appeared first on Il Post.