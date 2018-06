Domani a Ragusa i funerali di Massimo Campo

Maltempo : Domani 3 Maggio scuole chiuse a Ragusa e in altri Comuni [ELENCO] : domani scuole chiuse a Ragusa , Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina a causa delle previsioni meteo avverse: il bollettino della Protezione civile regionale parla di situazione di criticita’ gialla. la decisione e’ stata adottata dai sindaci dei quattro Comuni . A Vittoria gia’ da oggi, per il forte vento, era stata disposta la chiusura di cimiteri e villa comunale, e cosi’ sara’ anche domani . A Ragusa sospesi ...

Pino pericolante a Marina di Ragusa : Domani sarà rimosso : domani tra via Vasco De Gama e via del Mare a Marina di Ragusa sarà rimosso un Pino altissimo che si è inclinato per il forte vento.