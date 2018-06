Divertimento e leggerezza nel video di E Sta A Te di Laura Pausini | nuovo singolo da

optimaitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ildi E.Sta.A.Te ditrasmette tutta l'allegria della nuova stagione in arrivo. Il brano rappresenta il terzo estratto da Fatti sentire, ultimo album di inediti che ha rilasciato nel mese di marzo e per il quale ha già conquistato il disco di platino. Il brano è in rotazione radiofonica dal 1° giugno, ma ilufficiale dedicato è arrivato solo l'8 giugno con un ampio backstage messo a disposizione a qualche ora dal suo rilascio. La clip è stata girata in quel di Las Vegas, con la direzione di Manuel Emede e Nicolò Cerioni. E.Sta.A.Te porta invece la firma di Virginio Simonelli e, mentre la musica è di Paolo Carta con lastessa. La prima esibizione pubblica delè avvenuta qualche giorno fa sul palco dell'Arena di Verona, nella quale ha portato anche Non è detto e Frasi a metà. L'artista di Solarolo sta quindi ...