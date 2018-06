Disponibile una beta demo con nuovi contenuti per l' action RPG Indivisible

NOBUNAGA’S AMBITION : TAISHI Disponibile da questa settimana : questa settimana, KOEI TECMO Europe è felice di annunciare l’arrivo di Nobunaga’s AMBITION: TAISHI – disponibile per PlayStation 4 e Steam. I giocatori possono creare la loro leggenda personale attraverso personaggi personalizzati o guidare un Signore della Guerra in un momento cruciale per servire, e alla fine rimpiazzare, una figura preferita della storia del Giappone! NOBUNAGA’S AMBITION disponibile da questa ...

WhatsApp - una delle novità più attese è finalmente Disponibile Video : WhatsApp conferma quotidianamente di essere l'applicazione di messaggistica istantanea [Video] più amata dagli utenti. I numeri parlano chiaro, confermando la suddetta affermazione. Nonostante la sempre più temibile concorrenza di chat alternative, come Telegram e Facebook Messenger, il servizio mantiene ben salda la sua quota d'utenza. Per far sì che tale primato permanga nel tempo, gli sviluppatori lavorano costantemente al fine di garantire ...

Warframe : Disponibile una nuova patch : Digital Extremes ha annunciato che è da oggi disponibile una nuova patch per il free to play Warframe.Come riporta Gamingbolt. si tratta di un aggiornamento molto importante per i giocatori PC in quanto apporta modifiche al Dojo, alle abilità di Saryn e molto altro. Secondo quanto comunicato dalla community manager Rebecca Ford sul forum ufficiale la patch si concentra maggiormente sulle abilità di Saryn:"Saryn occupa forse la maggior parte ...

Un gruppo di avventurieri varca le soglie di una taverna in Dragon’s Crown Pro - ora Disponibile! : Scegli i tuoi compagni più fidati per un’avventura co-op come nessun’altra. Il capolavoro co-op di Vanillaware ritorna in un glorioso 4K e con una nuovissima colonna sonora orchestrale in Dragon’s Crown Pro, ora disponibile per PlayStation 4. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Dragon’s Crown Pro è arrivato Un ramificato sentiero appare ...

Hitman : Disponibile una nuova patch : Hitman si prepara a ricevere oggi un nuovo aggiornamento, secondo IO Interactive la nuova patch introdurrà il supporto alla Definitive Edition, nuove missioni per la modalità di creazione dei contratti, eliminazione di bug e molto altro.Come riporta Segmentnext, l'aggiornamento arriverà insieme all'uscita della Definitive Edition che conterrà un episodio bonus estivo, il Blood Money Requiem Pack, la prima stagione, i contenuti della GOTY e ...

PUBG : Disponibile una nuova patch : E' da poco disponibile una nuova patch per PUBG, il battle royale targato Bluehole. Come riporta Segmentnext, tra le novità principali figura l'aumento dei danni inferti a braccia e gambe del nemico e la possibilità di selezionare una specifica mappa, feature che i fan chiedevano da tempo. Potete trovare qui di seguito il changelog completo del nuovo aggiornamento:Avete già scaricato questa patch? Cosa ne pensate?Read more…

God of War : Disponibile una nuova patch : Sembra che Sony Santa Monica si stia dando da fare per supportare il nuovo God of War, come infatti riporta Wccftech, a distanza di un solo giorno dal precedente aggiornamento è disponibile la nuova patch 1.14.Al momento però non possiamo darvi i dettagli circa i miglioramenti introdotti da questa patch in quanto sul changelog appare soltanto un generico "risoluzione di vari bug e miglioramenti", come del resto nel precedente aggiornamento. God ...

PD Disponibile a collaborare - ma serve una Direzione : #Consultazioni2018: le dichiarazioni della delegazione del @pdnetwork al termine dell'incontro con il Presidente @Roberto_Fico | @maumartina @graziano_delrio @orfini @AndreaMarcucci #OpenCamera pic.twitter.com/sow4VynQra— Camera dei deputati (@Montecitorio) 24 aprile 2018 La delegazione del Partito Democratico si è presentata puntuale all'incontro con il Presidente della Camera Roberto Fico per discutere della possibilità di creare ...

Disponibile una patch per Hunt : Showdown di Crytek : Hunt: Showdown, il nuovo titolo multiplayer di Crytek dal tocco soprannaturale, è Disponibile su Steam Early Access da febbraio. Da allora, Crytek ha lavorato a una patch per le prestazioni, al fine di offrire un'esperienza più fluida. Come segnala Dualshockers, dopo aver precedentemente introdotto i miglioramenti in un server di test, gli sviluppatori hanno ora implementato completamente questa patch per le prestazioni per tutti i ...

La missione Ritorsione di Overwatch è Disponibile e la festeggiamo con una marea di immagini : Tempo di tornare nel mondo di Overwatch con l'evento stagionale "Archivi" che segna un ritorno e un debutto a livello di modalità PvE: stiamo parlando rispettivamente di Rivolta e di Ritorsione.Ecco il comunicato ufficiale: ARCHIVI DI Overwatch Read more…

Windows 10 Spring Creators Update : Disponibile una nuova build Insider RTM : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti a qualunque canale (Fast, Slow o Release Preview) e avete già installato Spring Creators Update, dovreste controllare gli aggiornamento in quanto Dona Sarkar ne ha appena rilasciato uno. Ci stiamo riferendo alla build 17133.73 che corregge pochi ma importanti bug e si vocifera (anzi, si spera) che sia finalmente la versione RTM, ovvero definitiva tutti gli effetti. Changelog Corretto un errore di ...

Disponibile al download una versione del Rootless Pixel Launcher ottimizzata per Android Go : Lo sviluppatore del Rootless Pixel Launcher lancia una versione ottimizzata per Android Go del celebre Launcher di Google. Tale variante è pensata appositamente per gli smartphone con bassi quantitativi di RAM e dalle prime prove risulta essere piuttosto parsimoniosa in quanto occuperebbe circa un terzo della memoria di lavoro sfruttata dalla versione standard del Launcher. L'articolo Disponibile al download una versione del Rootless Pixel ...

CarbonROM basata su Android Oreo è Disponibile per una ventina di dispositivi : Dopo una lunga attesa il team CarbonROM annuncia la disponibilità della nuova versione basata su Android Oreo, disponibile per una ventina di dispositivi sul sito ufficiale. L'articolo CarbonROM basata su Android Oreo è disponibile per una ventina di dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Netflix - Tim Vision e Amazon Prime Video : da oggi Disponibile una grandissima novità - : ... Tim Vision , Amazon Prime , ma anche servizi di streaming TV come Sky Go , Mediaset Premium e Infinity : è ufficialmente entrato in vigore il nuovo regolamento UE sullo streaming all'estero. Da oggi ...