Diritti tv | si va verso la vendita per prodotto | prezzo minimo 1 | 1 miliardi

Diritti tv - ora la bocciatura di MediaPro è definitiva : Lega di A verso il ritorno a Sky : Con MediaPro adesso è davvero finita: la Serie A può tornare da Sky. Anche l’ultimo tentativo di tornare in gioco da parte degli spagnoli con delle garanzie “alternative” è stato respinto, perché ritenuto insufficiente. Il miliardo promesso da Barcellona in realtà non è mai arrivato, dopo la guerra senza quartiere scatenata dalla pay-tv di Murdoch, e così alla fine alla Lega calcio non è rimasto che confermare la risoluzione del contratto già ...

MediaPro perde i Diritti della Serie A e Rajoy va verso il voto di sfiducia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “Chiamo i cittadini alla mobilitazione”, dice Luigi di Maio, che annuncia una manifestazione di protesta in programma a Roma il 2 giugno e invita tutti gli italiani a esporre un tricolore alla finestra. Forza Italia non sosterrà il governo Cottarelli, annuncia Silvio Berlusconi. Paolo

Il “Titanic” di Parsi : “Andiamo verso un iceberg - ma l’Ue può salvarci se smette di precarizzare il lavoro e ridurre i Diritti” : Procediamo spediti e nonostante la nebbia vediamo chiaramente il gigantesco iceberg che si staglia lungo la nostra rotta. Ma, come il capitano che nella canzone di De Gregori tranquillizzava il suo mozzo, le classi dirigenti continuano a darci pacche sulle spalle per convincerci del fatto che tutto va bene. Si intitola Titanic l’ultimo libro di Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali nella facoltà di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Diritti tv : verso sfida Rai-Mediaset : ANSA, - MILANO, 12 APR - Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della coppa Italia e della Supercoppa italiana. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - Mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...