Diritti tv | Serie A verso la rivoluzione | forse necessari 2 abbonamenti E 90° Minuto

Diritti tv Serie A : siamo al rush finale - le ultime novità : Diritti tv Serie A, continua la bagarre in vista della prossima stagione calcistica, le varie parti proseguono nelle trattative serrate ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro resta in gioco. Oggi trattative nel vivo : MediaPro resta in gioco nella partita dei Diritti tv della Serie A. Giudicata inadempiente dalla Lega, che ha risolto il contratto con cui avrebbe dovuto rivendere il campionato da broker, la società spagnola ha annunciato l'interesse a partecipare alle trattative private e Oggi si siederà di nuovo al tavolo con i rappresentanti dei club e l'advisor Infront, che avranno un ultimo giro di confronti con gli altri operatori ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - anche TIM e Italia Way sondano asta per trattative private : anche TIM e Italia Way srl hanno manifestato interesse alla Lega Calcio di Serie A per partecipare alle trattative private in vista dell'asta sui Diritti 2018-21 e hanno avuto oggi incontri con i rappresentanti della Lega e di Infront. La presenza di Tim e Italia Way accanto a quella di Sky, Mediaset e Perform (che hanno avuto ieri i primi incontri one-to-one) ricompone totalmente la pattuglia dei soggetti che si erano presentati a gennaio con ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Udienza su reclamo MediaPro : decisione a giorni : Arriverà nel giro di qualche giorno l'esito del reclamo presentato da MediaPro contro la sospensione del bando per commercializzare i Diritti tv della Serie A, ordinata il 9 maggio scorso dal presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, che lo ha di fatto annullato accogliendo le istanze di Sky. Lunedì la Lega Serie A ha risolto il contratto con gli spagnoli per inadempienza, rimettendo sul mercato i ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primi incontri con Sky - Perform e Mediaset. Mediapro dossier a governo : Sky, Perform e Mediaset sono gli operatori ricevuti dalla Lega Serie A nella prima giornata delle trattative private per assegnare i Diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Oggi toccherà a Tim, l'altro dei quattro operatori che hanno già presentato offerte nei precedenti bandi andati a vuoto. Secondo quanto filtra, ci sarebbe in programma un incontro anche con un altro soggetto. Per ora, spiegano ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

Assemblea di Lega Serie A/ Si decide sulla cessione dei Diritti tv - Mediapro esclusa ufficialmente : Nell'assemble di Lega Serie A si decide l'assegnazione dei diritti tv. Nonostante il colpo di coda Mediapro, broadcast spagnolo, è stata ufficialmente esclusa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:25:00 GMT)

La Lega boccia Mediapro per i Diritti di Serie A : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i diritti tv. A quanto filtra dall'assemblea, ascoltato il parere negativo degli avvocati sulle garanzie spagnole, i club hanno preso atto che Mediapro non ha provveduto ad adempiere presentando la fideiussione entro i sette giorni previsti dalla delibera per la risoluzione del contratto, votata all'unanimità il 28 maggio. Ora ...

Diritti tv - Mediapro presenta garanzie per 1 - 6 miliardi : la Serie A decide : Mediapro non molla la Serie A, ma le garanzie degli spagnoli non convincono per nulla la Lega. L'articolo Diritti tv, Mediapro presenta garanzie per 1,6 miliardi: la Serie A decide è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro ci prova ma Lega boccia garanzia : MediaPro non molla la presa sulla Serie A, ma le garanzie patrimoniali presentate dagli spagnoli in extremis non convincono per nulla la Lega. Così domani si annuncia piuttosto vivace l'assemblea dei club. A una settimana dalla delibera all'unanimità per la risoluzione del contratto con il gruppo guidato da Jaume Roures (che aveva tempo fino a oggi per presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro e restare in gioco), i club ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Siete in malafede - Lega A riattivi accordo» : MediaPro riparte all'offensiva sulla disputa dei Diritti tv per il calcio. Quattro giorni dopo la risoluzione del contratto da parte della Lega Serie A, e nelle more delle scelte da parte dei club del massimo campionato, l'operatore spagnolo ha inviato una lettera dai toni durissimi alla stessa Lega e a Infront, definendo «illegittima» la decisione presa dall'assemblea e chiedendo che «sia revocata entro tre giorni», ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Risoluzione illegittima - pronti a vie legali» : MediaPro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i Diritti TV della Serie A ...