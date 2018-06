Diritti tv Serie A 2018-2021 Abbonati costretti a un doppio abbonamento per vedere

Diritti Tv : per pacchetto principale Serie A 452mln euro a stagione : Milano, 8 giu. (AdnKronos) – La Lega Calcio ha reso noti i pacchetti definitivi e i prezzi minimi di ciascun pacchetto dei Diritti tv della Serie A relativi alle tre stagioni dal 2018 al 2021. E prevista un’offerta per prodotto. Il pacchetto principale (il 5) prevede 114 eventi per un prezzo minimo a stagione di 452mln di euro. Il pacchetto 6 riguarda 152 eventi con prezzo minimo di 408mln euro a stagione e il pacchetto 7 indica 114 ...

Diritti tv : rush finale in Lega Calcio su Serie A : Ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega Calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ...

Svolta Diritti tv : rischio due abbonamenti per vedere tutta la Serie A : Resta salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i tg'. Uno scenario questo che metterebbe seriamente a rischio il futuro di una trasmissione storica come 90° minuto.

Rivoluzione Diritti tv : la Serie A vende i pacchetti orari! : Resta salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i Tg. VENDITA DI pacchetti ORARI - A breve verranno pubblicati i pacchetti sul sito della Lega, che ha scelto di seguire lo ...

Diritti tv - rischio doppio abbonamento per Serie A : Milano, 8 giu. (Adnkronos) – I tifosi di calcio rischiano di dover sottoscrivere due abbonamenti per poter vedere le partite di Serie A. E’ quanto emerge al termine dell’assemblea della Lega Calcio che ha attribuito i per gli anni 2018-2021, privilegiando un bando per prodotti e non per piattaforme che non tiene conto della suddivisione per squadre. Tre i pacchetti principali che dovranno essere presto assegnati, ma nessuno ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - rischio doppio abbonamento per Serie A salvo accordi commerciali : Per guardare le dirette in tv o sul web dell'intero campionato di Serie A saranno necessari almeno due abbonamenti diversi, salvo accordi commerciali fra gli operatori licenziatari. È quanto prevede in sintesi il bando della Lega: sono in vendita tre pacchetti con esclusive per prodotto ma nessun operatore puo' acquistarli tutti. È prevista pero' la possibilita' da parte del licenziatario di uno o due pacchetti, di ritrasmettere le ...

Diritti tv - Serie A verso la rivoluzione : forse necessari 2 abbonamenti. E 90° Minuto rischia la chiusura dopo 48 anni : Si rischia un’altra rivoluzione, perché nessuno potrà acquistare tutti i pacchetti disponibili per la prossima Serie A. E certamente, un altro cambiamento epocale, si profila per i gol in chiaro: non potranno essere trasmessi prima delle 22 di domenica. Tradotto: una storica trasmissione come 90° Minuto rischia la chiusura. Di certo, non sarà prima a trasmetterli, come è sempre stato da 48 anni a questa parte. I tg, infatti, potranno far ...

Diritti tv Serie A : siamo al rush finale - le ultime novità : Diritti tv Serie A, continua la bagarre in vista della prossima stagione calcistica, le varie parti proseguono nelle trattative serrate ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro resta in gioco. Oggi trattative nel vivo : MediaPro resta in gioco nella partita dei Diritti tv della Serie A. Giudicata inadempiente dalla Lega, che ha risolto il contratto con cui avrebbe dovuto rivendere il campionato da broker, la società spagnola ha annunciato l'interesse a partecipare alle trattative private e Oggi si siederà di nuovo al tavolo con i rappresentanti dei club e l'advisor Infront, che avranno un ultimo giro di confronti con gli altri operatori ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - anche TIM e Italia Way sondano asta per trattative private : anche TIM e Italia Way srl hanno manifestato interesse alla Lega Calcio di Serie A per partecipare alle trattative private in vista dell'asta sui Diritti 2018-21 e hanno avuto oggi incontri con i rappresentanti della Lega e di Infront. La presenza di Tim e Italia Way accanto a quella di Sky, Mediaset e Perform (che hanno avuto ieri i primi incontri one-to-one) ricompone totalmente la pattuglia dei soggetti che si erano presentati a gennaio con ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Udienza su reclamo MediaPro : decisione a giorni : Arriverà nel giro di qualche giorno l'esito del reclamo presentato da MediaPro contro la sospensione del bando per commercializzare i Diritti tv della Serie A, ordinata il 9 maggio scorso dal presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, che lo ha di fatto annullato accogliendo le istanze di Sky. Lunedì la Lega Serie A ha risolto il contratto con gli spagnoli per inadempienza, rimettendo sul mercato i ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primi incontri con Sky - Perform e Mediaset. Mediapro dossier a governo : Sky, Perform e Mediaset sono gli operatori ricevuti dalla Lega Serie A nella prima giornata delle trattative private per assegnare i Diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Oggi toccherà a Tim, l'altro dei quattro operatori che hanno già presentato offerte nei precedenti bandi andati a vuoto. Secondo quanto filtra, ci sarebbe in programma un incontro anche con un altro soggetto. Per ora, spiegano ...