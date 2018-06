Diritti tv | rush finale in Lega Calcio su Serie A

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ultime ore di trattative per itv dellaA. Negli uffici milanesi dellac’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti dellaA, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ha lasciato gli uffici della, è arrivato l’ad di Sky Italia, Andrea Zappia, assieme a Matteo Mammì, Sport Rights, Programming & Production di Sky Sport. Oltre a Mediapro e Sky, anche Perform, Mediaset, Tim e Italia Way hanno presentato manifestazioni di interesse per partecipare alle trattative private, che si concluderanno alle ore 13. Alle 13.30 è invece convocata l’assemblea dellaA che ha il compito di approvare ...