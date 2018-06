Diritti tv | rischio doppio abbonamento per Serie A

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - rischio doppio abbonamento per Serie A salvo accordi commerciali : Per guardare le dirette in tv o sul web dell'intero campionato di Serie A saranno necessari almeno due abbonamenti diversi, salvo accordi commerciali fra gli operatori licenziatari. È quanto prevede in sintesi il bando della Lega: sono in vendita tre pacchetti con esclusive per prodotto ma nessun operatore puo' acquistarli tutti. È prevista pero' la possibilita' da parte del licenziatario di uno o due pacchetti, di ritrasmettere le ...

Diritti Tv : due abbonamenti per vedere tutta la A? 90° minuto a rischio chiusura : L'assemblea dei presidenti della Lega di Serie A ha approvato i nuovi pacchetti per la vendita dei Diritti tv per il triennio 2018-2020 e all'orizzonte si preannuncia una rivoluzione. Infatti, nessun ...

Amazon - bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia : “A rischio i Diritti civili” : Amazon, bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia: “A rischio i diritti civili” Rekognition è usato in Florida e in Oregon per servizi di sorveglianza. “Pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati”, è l’accusa Continua a leggere L'articolo Amazon, bufera sul sistema di riconoscimento facciale in vendita alla polizia: “A rischio i diritti ...

Diritti tv - partenza serie A a rischio. Tribunale annulla il bando Mediapro : Il Tribunale civile di Milano ha confermato la sospensione del bando dei Diritti tv presentato da Mediapro perché in conflitto con le attuali norme Antitrust. Accolte di fatto le istanze di Sky. ...

Rai - a rischio i Diritti della Coppa Italia : Mediaset pronta ad offrire 27 milioni : Dopo aver perso i Mondiali di Roma e la Formula Uno la Rai rischia di veder sfumare la Coppa Italia: Mediaset è pronta all'offerta decisiva. L'articolo Rai, a rischio i diritti della Coppa Italia: Mediaset pronta ad offrire 27 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

25 aprile : sindaco Palermo - Diritti migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a t

