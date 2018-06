Diritti tv | Rai | “Lega riveda decisione che danneggia tutti i tifosi

Diritti tv : presa di posizione Rai : La Rai - aggiunge il comunicato - che ha contribuito, nel corso degli anni, a rendere il calcio lo sport più popolare, potrebbe essere costretta a rinunciare a trasmissioni storiche come 90° Minuto. ...

Diritti tv : rischio due abbonamenti per vedere tutta la A. La Rai replica : 'Tifosi danneggiati - 90° Minuto può sparire' : Resta salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i tg'. Uno scenario questo che metterebbe seriamente a rischio il futuro di una trasmissione storica come 90° Minuto. replica ...

Diritti Tv : cdr Rai Sport e Usigrai - colpiti cittadini - urge ripensamento Lega : Cosa altro deve accadere prima che si capisca che la questione dei Diritti tv, rilevano, 'non è un fatto privato di aziende private, ma ha a che fare anche con il diritto di cronaca? è indispensabile ...

M5S - Rai acquisti Diritti Roland Garros : L'esortazione alla tv di Stato arriva con una dichiarazione all'Ansa Simone Valente, deputato e responsabile sport del Movimento Cinque Stelle. "Questo torneo rappresenta un evento di grande ...

"Giuseppe Conte ha difeso i Diritti dei cittadini in due cause contro Fisco e Rai" : Il Codacons si schiera dalla parte di Giuseppe Conte, il candidato premier indicato da Salvini e Di Maio e finito nel tritacarne mediatico per

Cda Rai lascia conti in ordine e acquista Diritti tv Coppa Italia per 3 anni : I conti in ordine, con il 2017 che chiude con un utile di 14,3 milioni e un 2018 previsto in pareggio; la leadership confermata negli ascolti; il colpo di coda sui diritti tv, con l'acquisizione della Coppa Italia per i prossimi tre anni; il probabile bis di Claudio Baglioni a Sanremo, aspettando il ritorno di Fiorello. Il cda Rai 'si congeda' con «risultati economici positivi», ottenuti in particolare grazie alla ...

Diritti tv - Orfeo : “con Coppa Italia - Champions e nazionale Rai protagonista” : “L’acquisizione dei Diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime tre stagioni sportive è una grande soddisfazione e conferma l’impegno della Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato dei Diritti sportivi sempre più competitivo”. Lo dichiara il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. “La Coppa Italia, come dimostrano gli ottimi ascolti delle ultime edizioni, è un prodotto televisivo ...

Coppa Italia - alla Rai i Diritti tv : 18.30 I diritti tv della Coppa Italia restano alla Rai per il prossimo triennio. All'apertura delle buste all'Assemblea di Lega a Roma nella sede del Coni, la tv di Stato l'ha spuntata su Mediaset offrendo 35,5 milioni per l'intero pacchetto (compresi i diritti radiofonici e la SuperCoppa) a fronte dei 33 milioni di euro offerti dalla concorrenza. Soddisfatto il direttore generale,Mario Orfeo:"Con la Coppa Italia,la Champions e la Nazionale, ...

