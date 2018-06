Diritti tv | Mediapro e Sky in Lega Ora è in corso l' Assemblea

Diritti tv - Mediapro e Sky in Lega : Mentre Bogarelli lasciava gli uffici della Lega, ha fatto il suo ingresso l'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, assieme a Matteo Mammì, Sport Rights, Programming & Production di Sky Sport. Oltre a ...

Diritti tv : anche Mediapro per trattative private : Poco prima del termine ultimo (le 17), Mediapro ha presentato alla Lega Serie A la manifestazione di interesse per partecipare alle trattative private con cui sono stati rimessi sul mercato i Diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con la stessa società spagnola, che aveva vinto il bando a inizio febbraio ma è risultata inadempiente non avendo presentato garanzie ritenute valide. Mediapro ha precisato che la manifestazione ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro resta in gioco. Oggi trattative nel vivo : MediaPro resta in gioco nella partita dei Diritti tv della Serie A. Giudicata inadempiente dalla Lega, che ha risolto il contratto con cui avrebbe dovuto rivendere il campionato da broker, la società spagnola ha annunciato l'interesse a partecipare alle trattative private e Oggi si siederà di nuovo al tavolo con i rappresentanti dei club e l'advisor Infront, che avranno un ultimo giro di confronti con gli altri operatori ...

Diritti tv - anche Mediapro partecipa alle trattative private con la Lega : Poco prima del termine ultimo, fissato alle 17, Mediapro ha presentato alla Lega Serie A la manifestazione di interesse per partecipare alle trattative private con cui sono stati rimessi sul mercato i ...

Diritti tv - Mediapro non molla : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Gli spagnoli di Mediapro non mollano la presa e dopo la risoluzione del contratto per i Diritti tv, votato dall’Assemblea di Lega Serie A il 28 maggio, ha inviato questo pomeriggio alle 17, a quanto apprende l’Adnkronos, una manifestazione d’interesse per le trattative private che la Serie A sta portando avanti. Gli spagnoli dovrebbero essere convocati domani mattina in Lega. L'articolo Diritti ...

Diritti tv - Mediapro non molla : Gli spagnoli di Mediapro non mollano la presa e dopo la risoluzione del contratto per i Diritti tv, votato dall'Assemblea di Lega Serie A il 28 maggio, ha inviato questo pomeriggio alle 17, a quanto ...

Diritti tv - Mediapro non molla : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Gli spagnoli di Mediapro non mollano la presa e dopo la risoluzione del contratto per i Diritti tv, votato dall’Assemblea di Lega Serie A il 28 maggio, ha inviato questo pomeriggio alle 17, a quanto apprende l’Adnkronos, una manifestazione d’interesse per le trattative private che la Serie A sta portando avanti. Gli spagnoli dovrebbero essere convocati domani mattina in Lega. L'articolo Diritti ...

Diritti tv : reclamo Mediapro - decisione a giorni : Arriverà nel giro di qualche giorno l’esito del reclamo presentato da Mediapro contro la sospensione del bando per commercializzare i Diritti tv della Serie A, ordinata il 9 maggio dal presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, che lo ha di fatto annullato accogliendo le istanze di Sky. Lunedì la Lega Serie A ha risolto il contratto con gli spagnoli per inadempienza, rimettendo sul mercato i Diritti tv con ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Udienza su reclamo MediaPro : decisione a giorni : Arriverà nel giro di qualche giorno l'esito del reclamo presentato da MediaPro contro la sospensione del bando per commercializzare i Diritti tv della Serie A, ordinata il 9 maggio scorso dal presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, che lo ha di fatto annullato accogliendo le istanze di Sky. Lunedì la Lega Serie A ha risolto il contratto con gli spagnoli per inadempienza, rimettendo sul mercato i ...

Diritti tv - udienza sul reclamo di Mediapro : decisione a giorni : Arriverà nel giro di qualche giorno l'esito del reclamo presentato da Mediapro contro la sospensione del bando per commercializzare i Diritti tv della Serie A, ordinata il 9 maggio scorso dal ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primi incontri con Sky - Perform e Mediaset. Mediapro dossier a governo : Sky, Perform e Mediaset sono gli operatori ricevuti dalla Lega Serie A nella prima giornata delle trattative private per assegnare i Diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Oggi toccherà a Tim, l'altro dei quattro operatori che hanno già presentato offerte nei precedenti bandi andati a vuoto. Secondo quanto filtra, ci sarebbe in programma un incontro anche con un altro soggetto. Per ora, spiegano ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega A vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

Diritti tv - la Lega di A chiude a Mediapro : Sky in pole position : È durata circa due ore l'assemblea della Lega Calcio di serie A dedicata ai Diritti televisivi per il triennio 2018/2021. I rappresentanti delle formazioni della massima serie, dopo aver chiuso ...