Diritti tv | Lega | ok unanime a pacchetti Serie A | si vende per prodotto

Diritti tv : rush finale in Lega Calcio su Serie A : Ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega Calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ...

Diritti tv - Lega A vende per prodotto : MILANO, 8 GIU - Ha prevalso lo schema di vendita per prodotto, anziché per piattaforma, nell'assemblea della Lega Serie A, che ha approvato all'unanimità i pacchetti per commercializzare i Diritti tv. ...

Diritti tv - Mediapro e Sky in Lega. Ora è in corso l'Assemblea : Mentre Bogarelli lasciava gli uffici della Lega, ha fatto il suo ingresso l'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, assieme a Matteo Mammì, Sport Rights, Programming & Production di Sky Sport. Oltre a ...

Diritti tv : al via assemblea Lega A : ANSA, - MILANO, 8 GIU - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A chiamata ad approvare i pacchetti, con i relativi prezzi minimi, per commercializzare i Diritti tv del campionato. In mattinata ...

Diritti tv - anche Mediapro partecipa alle trattative private con la Lega : Poco prima del termine ultimo, fissato alle 17, Mediapro ha presentato alla Lega Serie A la manifestazione di interesse per partecipare alle trattative private con cui sono stati rimessi sul mercato i ...

Diritti tv - la Lega incontra Sky - Perform e Mediaset : oggi tocca a Tim : Gli incontri con i manager Sky, Mediaset e Perform hanno aperto ieri il primo giro di colloqui dei rappresentanti della Lega Serie A per i Diritti tv L'articolo Diritti tv, la Lega incontra Sky, Perform e Mediaset: oggi tocca a Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : primi incontri tra Lega e Sky : Sky, Perform e Mediaset sono gli operatori ricevuti dalla Lega Serie A nella prima giornata delle trattative private per assegnare i Diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Domani toccherà a Tim, l’altro dei quattro operatori che hanno già presentato offerte nei precedenti bandi andati a vuoto. Secondo quanto filtra, ci sarebbe in programma un incontro anche con un altro soggetto. Per ora, spiegano da più ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...