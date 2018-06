Diretta Italia-Portogallo | vincere per il mondiale

Diretta / Italia Portogallo (risultato live 2-0) streaming video e tv : Girelli apre - Salvai bis (calcio donne) : Diretta Italia Portogallo streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di calcio femminile valida per le qualificazioni mondiali(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:58:00 GMT)

LIVE Italia-Portogallo - calcio femminile in Diretta : le azzurre si giocano la qualificazione ai Mondiali 2019 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, penultimo incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la ...

Rugby - l'Italia sfida il Giappone all'alba per tornare alla vittoria e risalire il ranking Diretta streaming : Vincere dopo un'astinenza di 8 mesi , Fiji a Catania, e risalire il derelitto ranking del Rugby mondiale che ci assegna il sottoscala del 14° gradino. C'è il Giappone , 11°, a ostacolare questi ...

Inter-Fiorentina Primavera - la finalissima scudetto in Diretta su Sportitalia : Siamo ormai giunti al termine del campionato Primavera 2017-2018, che per la prima volta è stato rinnovato a livello regolamentare con l’obiettivo di migliorare il più possibile lo spettacolo a beneficio degli appassionati. Domani viene infatti assegnato lo scudetto nella finalisissima che avrà per protagonista l’Inter e la Fiorentina, “giustiziere” rispettivamente di Juventus e Atalanta. […] L'articolo ...

LIVE Volley - Nations League : Italia-Polonia in Diretta : sfida cruciale per gli azzurri. Polonia straripante avanti 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scendono in campo a Osaka (Giappone) per affrontare i Campioni del Mondo in un incontro già importante in ottica qualificazione alle Final Six. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono infatti reduci dalle sconfitte contro Canada e Argentina che hanno in parte rovinato il trionfale weekend di Kraljevo con i successi su ...

