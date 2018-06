' Dieci anni con voi' | l' AGe di Corridonia in festa

Rock in Roma compie Dieci anni e si fa in quattro : parata di star : Rock in Roma compie 10 anni e lo fa in grande stile, allargando spazi e collaborazioni e portando sui suoi palcoscenici il meglio della musica italiana e internazionale. L'edizione del decennale del ...

Arsenal - ufficiale l'arrivo di Stephan Lichtsteiner : lo svizzero lascia l'Italia dopo Dieci anni : dopo dieci anni in serie A, Stephan Lichtsteiner vola in Premier League: è ufficiale il suo passaggio all'Arsenal Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Lo ufficializza lo stesso club londinese con una nota sul proprio sito web. dopo 10 anni in Serie A (tre alla Lazio e sette alla Juventus) il 34enne svizzero approda quindi in Premier League.

Governo - Salvini : "Duriamo almeno Dieci anni". E sui numeri del piano rimpatri : "Irrealizzabile? Studieremo con i tecnici" : Dopo il giuramento al Colle, Matteo Salvini ha partecipato al primo Consiglio dei ministri da vicepremier e ministro dell'Interno. Dopo le promesse in campagna elettorale sui numeri del piano rimpatri (10mila al mese, ndr), ora, però, il segretario della Lega sembra frenare: "piano irrealizzabile? Andiamo a studiare come farne arrivare di meno e partire di più". E ancora: "Se confermo i numeri? Ci sono dei tecnici molto ...

Alloggi all'Ex Beretta - i residenti : 'Finalmente! Dopo Dieci anni - basta spreco pubblico' : Come già annunciato a inizio maggio dall'assessora Gieri e dal sindaco, l'ex clinica di via XXI aprile sarà destinata a soluzioni abitative con affitti calmierati

Il Museo Guanella compie Dieci anni : ... come il suo interesse per i mezzi di comunicazione sociale, la sua sensibilità nei confronti della natura e la sua curiosità per la scienza, ritenuta conciliabile con la fede e non in contrasto con ...

Sud : Fondazione Curella - Dieci anni per uscire da crisi : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "L'economia del Mezzogiorno e delle Isole, a distanza di tre anni dalla fine delle recessione, resta ancora imprigionata nelle maglie di un processo di rilancio troppo lento, non in grado di assicurare nel breve-medio termine il risanamento delle ferite causate dalla c

Sud : Fondazione Curella - Dieci anni per uscire da crisi (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda le proiezioni per il 2018, "in base al profilo congiunturale del secondo semestre del 2017, le prospettive nel breve termine possono essere ritenute moderatamente favorevoli. Gli elementi di rischio al ribasso - si legge nel Report - sono più che altro riconducibili

"Chi si rivede!". Ecco la nuova Giusy Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo così : una bellissima mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta "Non ti scordar mai di me", singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all'epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

Bologna - Motta all'Estragon : "Dieci anni di gavetta vera - ora vi racconto quello che sono" : I vent'anni sono finiti, Motta è cresciuto e ora il cantautore toscano torna con un secondo disco e un nuovo tour estivo, anticipato da quattro eventi di presentazione che stasera faranno tappa all'...

Algeria - per condannare a Dieci anni un blogger bastano un post e un video : Immagine da Archivio privato Una sola udienza, poche ore di tempo e una condanna a 10 anni: il 24 maggio si è aperto e chiuso il processo nei confronti di Merzoug Touati, un blogger algerino in carcere da un anno e mezzo a causa di un post e di un video, pubblicati rispettivamente su Facebook e Youtube. Touati è stato giudicato colpevole di “incitamento a rivolta non armata”, “incitamento a svolgere raduni e sit-in in spazi ...

Dieci anni al servizio delle persone - Polis approva il bilancio e si prepara alle sfide sul welfare del futuro : In un decennio la realtà cooperativa è passata da 630 a 1.048 soci, da un fatturato di 18 milioni a 38 milioni, rendendosi protagonista dello sviluppo locale prendendosi carico di seimila utenti , ...

Multe - è boom : +81% in Dieci anni. Ma gli italiani non le pagano : Secondo uno studio della Cgia, è aumentato il numero delle contravvenzioni elevate dai vigili urbani per infrazione del codice della strada

Multe - in Dieci anni sono aumentate dell'81%ma sono sempre meno quelli che le pagano : Secondo un'inchiesta della Cgia di Mestre gli ottomila Comuni italiani nel 2016 hanno messo a bilancio 2,5 miliardi di euro di Multe per la violazione del codice della strada. Di quella cifra ne viene riscosso solo il 38,8%. dieci anni fa la percentuale era del 60%.