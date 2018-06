Dichiarazione precompilata 2018 | tutte le scadenze da ricordare per il 730

Dichiarazione precompilata : Modelli 730 e Redditi PF SC SP ENC 2018 : La stagione dichiarativa 2018 (anno d'imposta 2017) ha preso il via lo scorso 16 aprile, quando l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di 30 milioni di contribuenti i Modelli precompilati 730 e Redditi PF SC SP ENC 2018, consultabili sul portale "Fisco On Line", per la Dichiarazione dei Redditi percepiti durante il 2017. Sono delle vere e proprie dichiarazioni, complete di tutti i dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate relativi ...