Di Maio : «Sull’Ilva Grillo esprime solo opinioni personali - vedrò io» : Il vice presidente del Consiglio conferma che l’Italia deve rimanere nella Nato, ma le sanzioni alla Russia «sono un danno per la nostra economia»

Le due anime pentastellate sull'Ilva : Di Maio traccheggia - Grillo dice addio all'acciaio : ... che dal proprio blog ha postato un video dal titolo eloquente: 'Che il cielo sopra l'Ilva diventi sempre più blu', tracciando da una veranda assolata un orizzonte senza acciaio per l'economia ...

Di Maio ai commercianti : «Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà». E sulla Nato : non saremo supini : «Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Lo ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del...

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

Di Maio al lavoro sull'Ilva - il dossier più spinoso del Mise. Mittal resta in attesa di vedere le carte del nuovo governo : Il corposo (e spinoso) dossier Ilva resta nel backstage della prima giornata da "doppio ministro" di Luigi Di Maio, ma arriva ufficialmente sulla sua scrivania in un incontro a porte chiuse con i vertici ministeriali. Sotto i riflettori (e la videocamera delle sue dirette Facebook) ci sono i precari della gig-economy e le aziende vittime dei mancati pagamenti della Pa, gli impiegati dei due ministeri e tanta folla che segue il ministro su Via ...

Di Maio vuole tenere la delega sulle telecomunicazioni - di P. Salvatori - : Si accende la partita per viceministri e sottosegretari. Economia e Esteri i nodi principali. In M5S si pensa ai nuovi capigruppo