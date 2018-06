Di Maio smentisce Grillo | Su Ilva decido io

"Dobbiamo uscire dall'euro". Un video smentisce Di Maio : conosceva Savona da anni : Luigi Di Maio ha sempre detto di aver conosciuto Paolo Savona 10-15 giorni prima che sul nome dell’economista si consumasse la rottura...

'Di Maio mi disse : 'Dobbiamo uscire dall'euro''. In un video del 2016 Savona smentisce il leader 5 Stelle due volte : Così parlava il ministro dell'Economia indicato da Lega e 5 Stelle, in una conferenza tenuta a Cagliari

Di Maio : 'Ho conosciuto Savona 15 giorni fa' - un video lo smentisce : Luigi Di Maio ha detto di aver conosciuto Paolo Savona solo 15 giorni fa. Ma un video prova che non è così. E' lo stesso economista che, durante un convegno del 16 settembre 2016, dice di aver ...

Di Maio : "Ho conosciuto Savona 15 giorni fa" - ma un video lo smentisce : Le immagini del settembre 2016 pubblicate sulla pagina Facebook del Pd. In quell'occasione i due avrebbero discusso proprio dell'uscita dell'Italia dall'Euro

Di Maio e il caso dei nomi alternativi a Savona proposti al Quirinale : il Colle smentisce e la Lega non ne sa nulla : “Io avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, nomi come Bagnai e come Siri. Ma non andavano bene”. Sono diventate un caso le frasi di Luigi Di Maio dallo studio di Pomeriggio 5 intervistato da Barbara D’Urso. Alla domanda infatti se non si poteva trovare una soluzione invece di insistere sul nome già bocciato, il capo politico M5s ha dichiarato che aveva avanzato altre opzioni che però non sono state prese in ...

Il retroscena di Giorgetti che smentisce Di Maio sul suo nome all'Economia : ' Quando abbiamo parlato a Giorgetti, lui ci ha detto 'se mettete me ministro dell'Economia, ai tavoli europei non ho conoscenze e competenze per avere i risultatì ', ha detto ieri sera il capo ...

Di Maio : «Al posto di Savona fatti altri nomi». Il Colle smentisce - Salvini : «Non lo so - non c’ero» : Il leader del Movimento Cinque Stelle in un video in diretta chiama alla mobilitazione: «Abbiamo vissuto la notte più buia della democrazia, chiediamo di andare a votare il prima possibile, anche ad agosto». E Salvini annuncia: «Anche noi saremo in piazza»

Di Maio : 'Al posto di Savona fatti altri nomi' ma il Quirinale smentisce. E Salvini non lo sa : Luigi Di Maio a Pomeriggio 5, che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia'. Subito dopo nel salotto della d'Urso è comparso anche il ...

Il Quirinale smentisce Di Maio : Luigi Di Maio a Pomeriggio 5 che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia'. Lo afferma l'ufficio stampa del Quirinale. QUESTE LA PAROLE DI ...

M5s - Luigi Di Maio cosa farà?/ Quirinale lo smentisce - lui ribadisce : “Ho proposto Bagnai e Siri all'Economia” : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:31:00 GMT)

Di Maio : «Al posto di Savona fatti altri nomi». Ma il Colle smentisce : Un'altra «bufala» è quella per cui «Mattarella ha tutto il diritto di scegliersi il ministro dell'Economia. Ma quando mai? Ma dove sta scritta sta cosa?», si chiede, invitando i docenti universitari ...

Governo : Salvini - Colle smentisce Di Maio su Bagnai e Siri? Non c’ero : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri per il ministero dell’Economia in alternativa a Paola Savona? Non lo so, non c’ero, non ero nella stanza con Di Maio e Mattarella”. Glissa così Matteo Salvini sulla nota del Colle, intervistato a Pomeriggio cinque. “Sono due nomi della Lega – aggiunge – se li ha fatti, mi fa piacere”. L'articolo ...

M5S - LUIGI DI Maio COSA FARÀ?/ A Pomeriggio 5 : "Avevo proposto Bagnai e Siri" - ma il Quirinale lo smentisce... : M5s, COSA farà LUIGI Di MAIO? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:19:00 GMT)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - finito il vertice. Il M5s : 'Contratto chiuso'. La Lega smentisce : tensione alle stelle : Si è concluso poco dopo le 13.30 l'ultimo , e forse definitivo, vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla definizione dell'accordo di governo. Trionfale il Movimento 5 stelle , per il quale '...