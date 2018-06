Di Maio | niente aumenti Iva All' Ue sapremo dire dei no

Di Maio promette : "Niente aumento dell'Iva" : Messaggio di Mattarella: "Impegno di tutti per tutelare crescita e risparmio". Sangalli: "Sull'Iva non si tratta o baratta". "Avete la mia parola che non aumenterà" - ha detto Di Maio, aggiugendo che "sui conti contratteremo con l'Europa dicendo anche dei no"

Di Maio : niente aumento Iva - disinnescheremo clausole salvaguardia : "Avete la mia parola qui all'assemblea Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Governo - Di Maio : 'Niente impeachement'. Si riparla di esecutivo Lega-M5s : Nonostante le rassicurazioni del premier incaricato sullo stato dell'economia italiana e dei conti pubblici il differenziale Btp-Bund si fa sempre più preoccupante. Tutti elementi prodromici a nuovi ...

Caos governo : Cottarelli congelato. Di Maio apre al Colle : Niente più impeachment - pronto a collaborare : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia , con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Di Maio : "Niente impeachment per Mattarella. Salvini non lo vuole" : ... c'era l' abolizione della Fornero , c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica '. 'Disposti a collaborare con Mattarella' Di Maio ha inoltre detto: ' Spero che si vada al voto il ...

M5s - cosa farà Luigi Di Maio?/ No alla fiducia a Cottarelli e niente consultazioni : asse con la Lega? : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:35:00 GMT)

Luigi Di Maio - la reazione brutale di Angelino Alfano dopo gli insulti : 'Sei uguale a niente - sciacquati la bocca su di me' : Dal suo account Twitter, l'ex ministro degli Esteri ha scritto lapidario: 'Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. ...

"Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me" : Scatta la polemica tra Luigi Di Maio e Angelino Alfano, in particolare quest'ultimo ha promesso un'azione legale per le offese, a suo dire, ricevute, rispondendo per le rime: "Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me. In tribunale risponderai di ciò che hai detto". Così Angelino ...

Niente governo? C'è il piano B Salvini e Di Maio pronti alle urne Ecco la strategia per tornare al voto : M5s e Lega usano il nome di Savona come una bandiera. E se la prendono con Mattarella: "Non può fare il capo dell'opposizione". Il piano di Salvini e Di Maio per il ritorno al voto Segui su affaritaliani.it

Se si rivota Salvini e Di Maio prendono l’80%? Non cambierebbe niente lo stesso : La narrazione truffaldina di queste ore sta raggiungendo livelli impensabili: Conte e Savona che vengono celebrati per motivi opposti e contrari, il Presidente della Repubblica che dovrebbe agire per il consenso piuttosto che seguendo la Costituzione e il solito vecchio trucco dei "poteri forti". Eppure anche dopo nuove elezioni tutto sarebbe esattamente così com'è ora.Continua a leggere

Niente ministero per il braccio destro di Di Maio - Spadafora : “Non farò parte del governo e non sto scherzando”. Passeggiando nervosamente al primo piano di Montecitorio Vincenzo Spadafora, braccio destro di Luigi Di Maio, smentisce le indiscrezioni che lo vorrebbero come prossimo ministro dei Beni Culturali nell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Esecutiv