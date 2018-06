Di Maio | l' Iva non aumenterà Evasione | invertiamo onere prova E sulla Nato | non saremo

Di Maio : l’Iva non aumenterà. Sui conti diremo anche no alla Ue : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico interviene prendendo un impegno solenne dopo l’appello del presidente Carlo Sangalli e di molti settori produttivi. Con un ulteriore messaggio che va nella direzione di sedare certe preoccupazioni diffuse. «Chi sta raccontando l'idea che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia»...

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...

