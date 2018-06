Di Maio contro Grillo | “Su chiusura Ilva decido io | quelle di Beppe sono solo opinioni

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Sanzioni alla Russia - Di Maio contro la Nato : "L'Italia non sarà supina a volontà di altri governi" : Lo stop di Stoltenberg: "Le Sanzioni non si toccano" La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le Sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca ...

Governo : Di Maio a Pomigliano - incontro con lavoratori Leonardo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Oggi la giornata inizia con la visita e l’incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, la mia città”. Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita al sito campano del gruppo dell’aerospazio e difesa. L'articolo Governo: Di Maio a Pomigliano, incontro con lavoratori Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Di Maio a Pomigliano - incontro con lavoratori Leonardo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Oggi la giornata inizia con la visita e l’incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, la mia città”. Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita al sito campano del gruppo dell’aerospazio e difesa. L'articolo Governo: Di Maio a Pomigliano, incontro con lavoratori Leonardo sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Pierre Carniti è morto/ Fu segretario generale Cisl e senatore Psi : lo scontro con Di Maio : Pierre Carniti è morto: fu segretario generale Cisl e senatore Psi. L'anno scorso lo scontro con Luigi Di Maio per un attacco del capo politico M5s ai sindacati. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:21:00 GMT)

Rosarno - i braccianti chiedono un incontro con Di Maio : Vogliono parlare di diritti violati coloro che lavoravano con Soumail Sacko il bracciante sidnacalista ucciso. Dopo lo sciopero di ieri, sono tornati a lavorare -

Di Maio parte da chi non ha diritti. Incontro con i fattorini bolognesi : Un Incontro 'conoscitivo' è stato definito quello di stamattina al ministero del Lavoro tra i rider , i fattorini che fanno consegne a domicilio, ndr, di Bologna che avevano inviato una lettera al ...

Di Maio : “Basta leggi anti evasione contro chi ha sempre pagato tasse. Oggi la vita degli imprenditori è un inferno” : “Deve finire l’era delle leggi anti evasione che combattono quelli le tasse le hanno sempre pagate. Se si devono fare leggi anti evasione, devono andare nella direzione di colpire gli evasori“. Così il neoministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo aver incontrato al dicastero di via Veneto rappresentanti degli imprenditori dell’associazione Drappo Bianco che si battono per una riduzione della spesa ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Luigi Di Maio sceglie i riders per il primo incontro : "Meno precari e salario minimo" : Inizia dai riders, i lavoratori che consegnano in bicicletta, il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i riders, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto", ha detto Di Maio, incontrando i giornalisti e sottolineando la necessità di dare loro ...

Vittorio Feltri a valanga contro Luigi Di Maio : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come lui' : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come Luigi Di Maio , lui che non ha lavorato un giorno in vita sua. E' un paradosso che merita di essere segnalato'. Il direttore di Libero Vittorio Feltri , ospite ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Soros contro Di Maio-Salvini : “troppo vicini alla Russia - è pericoloso” : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del GOVERNO del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - l'incontro Savona-Mattarella e le risate tra Salvini e Di Maio : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:03:00 GMT)

La fronda contro Di Maio : ?"Decide tutto da solo..." : Luigi Di Maio per il momento si è messo al riparo di un crollo nelle preferenze dello zoccolo duro del Movimento, ovvero quella base di attivisti che da sempre viene considerata parte integrante e motore dei pentastellati. Ma di fatto l'ok al governo Conte e l'esecutivo in coabitazione con la Lega di certo hanno dato ossigeno al capo politico del Movimento che però presto, al primo passo falso, dovrà nuovamente fare i conti con la base che ha ...