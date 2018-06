huffingtonpost

: Di Battista restituisce 43 mila euro di liquidazione. Posta un video con Sahra che allatta: 'Per fortuna il latte p… - HuffPostItalia : Di Battista restituisce 43 mila euro di liquidazione. Posta un video con Sahra che allatta: 'Per fortuna il latte p… - Mario460674241 : @AnimalistaVero Dovrebbe restituire al paese tutt'e le spese sostenute per andare in vacanza con la sua famiglia M… - jokervilma : RT @MPenikas: HuffPost: Di Battista restituisce 43 mila euro di liquidazione. Posta un video con Sahra che allatta: 'Per fortuna il latte… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Nonostante sia in viaggio in California con la sua famiglia, Alessandro Dinon riesce ad andare in vacanza dalla politica e dalla propaganda. Tanto che in undiffuso su Facebook il pentastellato si scaglia ancora contro la "casta", parlando della restituzione del suo assegno di fine mandato:"Non è mica semplice essere un "populista"...Brevefamiliare girato in una casa in California. È a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l'altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori "trombati" del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o della redistribuzione della ricchezza) facessero altrettanto beh ci sarebbero oltre 12 milioni difreschi freschi per le piccole e medie imprese italiane. Posti di lavoro insomma!"Laversata dalla Camera dei deputati all'ex ...