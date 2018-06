Di Battista | “Ho ricevuto la liquidazione parlamentare da 40mila euro La restituirò

fanpage

(Di venerdì 8 giugno 2018) In un video pubblicato su Facebook, l'ex deputato pentastellato Alessandro Diha annunciato l'arrivo dell'assegno di fine mandato, lache spetta a tutti i parlamentari non rieletti entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi onorevoli. Di, così come molti altri ex deputati e senatori, hasul conto il suo "trattamento di fine rapporto" dacirca e ha annunciato di volerli restituire - anzi, donare alle piccole e medie imprese italiane - come promesso in campagna elettorale.