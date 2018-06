Deutsche Bank - tornano le voci di fusione con Commerzbank : MILANO - Deutsche Bank starebbe esplorando la possibilità di una fusione con la connazionale CommerzBank. Lo riporta Bloomberg , secondo cui il presidente di Deutsche Bank, Paul Achleitner, si sarebbe ...

Deutsche Bank e Commerzbank al centro di speculazioni su possibile fusione : Il Risiko bancario torna ad animare le sale operative europee. Dopo le indiscrezioni sul possibile matrimonio tra Unicredit e Societe Generale sono le tedesche Deutsche Bank e CommerzBank a finire al ...

Milano città più cara d’Italia Qualità della vita - Italia a picco Ecco l'analisi di Deutsche Bank : Milano si conferma la città più costosa d’Italia. È stato pubblicato il 7° rapporto di Deutsche Bank sui prezzi e gli standard di vita mondiali, che ha l’obiettivo di analizzare l’andamento dei prezzi e della qualità della vita in 50 diverse città del mondo rilevanti per il mercato finanziario mondiale. Segui su affarItaliani.it

Dove c'è un guaio c'è Deutsche Bank : L'indiscrezione del Financial Times di colloqui tra Unicredit e Société Générale è stata accolta da un "no comment" italiano e da una smentita francese. Ma il nazionalismo non esiste più nelle imprese ...

SCENARIO/ La crisi di Deutsche Bank e l'attacco Usa : questa Europa non "tiene" più : Mai come oggi l'Unione Europea appare al bivio tra fine e rilancio. Ma i custodi dell'austerity oggi hanno un problema in più: la crisi di Deutsche Bank. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO CONTE/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliGOVERNO M5S-LEGA/ Con i pm al potere torniamo al '92, di G. Da Rold

Il M5s vuole piazzare Flavio Valeri alla CdP : numero uno di Deutsche Bank in Italia - vicinissimo ad Angela Merkel : Ufficialmente, il Movimento vuole mettere le mani sulla controllata pubblica per trasformarla in quella 'banca per gli investimenti, lo sviluppo dell'economia e delle imprese Italiane' di cui si ...

"Progetto Dastan" : scambio di favori tra Deutsche Bank e Cremlino? : Il ' progetto Dastan ', un presunto scambio di favori tra Deutsche Bank e Cremlino protrattosi per molti anni, rischia di gettare una cattiva luce sui rapporti economici tra Berlino e Mosca . Tutto è ...

S&P boccia Deutsche Bank : il rating scende BBB+ : MILANO - Non sono solo le banche italiane ad impensierire investitori e analisti. L'agenzia Standard and Poor's ha abbassato di un livello il rating a BBB+ di Deutsche Bank. L'istituto di credito ...

Azioni Deutsche Bank ai minimi storici : conviene continuare a shortare? : ...32 euro, in ribasso di ben il 5,5% rispetto ai valori di mercoledì è l'emblema della fase critica che il gruppo bancario tedesco, uno dei più importanti al mondo, continua ad attraversare. ...

Borse europee caute. Francoforte frana su crollo Deutsche Bank : Finale attorno alla parità per le Borse europee, eccezion fatta per Francoforte che perde circa un punto percentuale e mezzo sul crollo di Deutsche Bank . Le vendite sulla banca tedesca, e di ...

Deutsche Bank in picchiata dopo allarme Fed : L'allarme Fed su Deutsche Bank spaventa gli investitori, che iniziano a vendere il titolo portandolo a cedere oltre il 7% sulla piazza di Francoforte. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Wall ...

Allarme Fed su Deutsche Bank : 'Problematiche le attività in Usa' : La Fed ha defiinito 'Problematiche' le condizioni delle attività americane di Deutsche Bank. L'indiscrezione è del Wall Street Journal. La banca tedesca già l'anno scorso fu bocciata dalla banca ...

Perché Deutsche Bank è la banca più pericolosa al mondo? - : Di recente l'attenzione pubblica tedesca si è soffermata sul ruolo della Deutsche Bank definita nel 2016 'fonte dei maggior rischi sistemici tra le banche al mondo' dal Fondo monetario internazionale. Nonostante i ripetuti cambi al vertice la situazione all'interno della Deutsche Bank rimane invariata, rappresentando una criticità caratterizzata da esuberi ...