Depressione | le esperienze negative sui social peggiorano i sintomi

(Di venerdì 8 giugno 2018) Uno studio dell’Università di Pittsburgh, pubblicato su “Depression and Anxiety” ha rilevato che lesuinetworkdella. La ricerca ha coinvolto 1.179 studenti tra i 18 e i 30 anni. “Abbiamo riscontrato che lepositive suimedia non erano correlate o lo erano solo in minima parte a minoridepressivi. Invece, lesono state fortemente e coerentemente associate adepressivi più elevati. I nostri risultati possono incoraggiare le persone a prestare una maggiore attenzione alle loro relazioni online,” ha spiegato Brian Primack, ricercatore principale. L'articolo: lesuiMeteo Web.