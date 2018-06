Depressione e social network Lo studio | esperienze negative online | dannose per la

Depressione : le esperienze negative sui social peggiorano i sintomi : Uno studio dell’Università di Pittsburgh, pubblicato su “Depression and Anxiety” ha rilevato che le esperienze negative sui social network peggiorano i sintomi della Depressione. La ricerca ha coinvolto 1.179 studenti tra i 18 e i 30 anni. “Abbiamo riscontrato che le esperienze positive sui social media non erano correlate o lo erano solo in minima parte a minori sintomi depressivi. Invece, le esperienze negative sono ...

Le 5 abitudini nell'uso dei social collegabili alla Depressione : Oggi i social network sono diventati fenomeni non più trascurabili e negli ultimi tempi hanno creato enormi dibattiti, come quello sulla privacy e sulla vendita dei nostri dati. I social però sono divenuti strumenti molto importanti per analizzare anche i comportamenti delle persone ‘’dietro allo schermo’’. Alcuni ricercatori hanno così provato a collegare l’uso dei maggiori social con alcune patologie. Molti di noi infatti li usano per svago, ...