ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Delfini, usano i nomi individuali per identificare amici e rivali - MacriMas : RT @fattoquotidiano: Delfini, usano i nomi individuali per identificare amici e rivali - italianaradio1 : Considerati tra gli esseri più intelligenti del regno animale i delfini potrebbero essere più simili agli uomini di… - italianaradio1 : Delfini, usano i nomi individuali per identificare amici e rivali -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Considerati tra gli esseri più intelligenti del regno animale ipotrebbero essere più simili agli uomini di quanto si pensi. Uno studio condotto dall’università dell’Australia Occidentale (Uwa) conferma che queste creaturedei “peri loroe i loroall’interno delle reti sociali. Secondo l’autore principale del lavoro, Stephanie King del Centro per la biologia evolutiva dell’Uwa, per nessun altro animale è stato riscontrato tale comportamento, anche quando forma delle collaborazioni a lungo termine. “Quando due gruppi s’incontrano, scambiano i loro suoni di riconoscimento per far sapere chi è presente – ha detto all’agenzia di stampa Xinhua – A volte riproducono il ‘nome’ di un altro animale quando non sono nei paraggi, ma non sappiamo ancora cosa significhi”. A ...