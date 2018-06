Debra Messing di Will & Grace molestata sul set del suo primo film | “Pensavo fosse

optimaitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Decisamente una brutta esperienza quella raccontata dadinel corso di una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter. La star della comedy NBC ha svelato di essere statasul set del suo primissimo.Era il 1995 e l'attrice ottenne un ruolo nella pellicola Il profumo del mosto selvatico, che vantava, tra l'altro, un semi sconosciuto Kneanu Reeves nel cast. Laha raccontato di non aver compreso inizialmente cosa le stava accadendo, e di aver realizzato in un secondo momento la sconcertante verità.“Ho detto, okay questo è solo lavoro. E poi, improvvisamente, ho realizzato, ' No, aspetta un attimo. No, questo non è lavoro. Sono stata." Il racconto continua, spiegando nel dettaglio cosa le è successo: "Sono stata raggirata dai produttori che mi hanno fatto firmare una deroga sulle scene di nudo. In pratica hanno ...