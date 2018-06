Dead or Alive 6 annunciato ufficialmente con un Trailer e primi dettagli

Koei Tecmo Europe annuncia il "Dead OR ALIVE EVO Showdown 2018" : Koei Tecmo Europe invita i combattenti a celebrare i 22 anni dell'iconica serie, DEAD OR ALIVE (DOA), ed è fiera di annunciare il "DEAD OR ALIVE EVO Showdown 2018" all'Evolution Championship Series 2018 (EVO 2018) dal 3 al 5 agosto 2018 - in cui si terrà il Last Round di DEAD OR ALIVE 5! Questa grande celebrazione del franchise di combattimento di DOA, offrirà ai fan l'opportunità di incontrare altri concorrenti e ottenere l'accesso ad alcuni ...