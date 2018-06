Dead or Alive 6 | abbiamo provato il nuovo gioco del Team Ninja

Dead or Alive 6 annunciato ufficialmente con un Trailer e primi dettagli : A grande sorpresa è stato ufficialmente annunciato lo sviluppo di Dead or Alive 6, previsto su PC Steam, PS4 e Xbox One a partire dal 2019 con tanto di Trailer che vogliamo condividere con voi. Dead or Alive 6 annunciato Dead or Alive 6 vanterà un nuovo motore grafico, in grado di rendere sia gli scenari che i lottatori più realistici, con espressioni facciali dinamiche e dettagliate. Sulla copertina del gioco ...