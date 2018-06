Dazi e clima | ecco il primo G7 di Conte

Dazi e clima : in Canada il primo G7 di Conte : Non sarà un esordio internazionale semplice quello che attende il Conte al G7 di Charlevoix: tutti gli occhi saranno puntati su di lui per l'etichetta di essere premier di un governo euroscettico, populista e aperto verso la Russia e su Trump, sempre più isolato tra i big.

