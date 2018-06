Days of Play al via oggi 8 giugno | lista giochi e console PS4 a prezzo scontato

Days of Play gli sconti sui giochi e gli hardware PlayStation sono iniziati : Aggiornamento: qui di seguito vi elenchiamo tutti i giochi e gli hardware in sconto per i Days of Play di PlayStation. giochi PlayStation Plus Read more…

PlayStation Store : gli sconti Days of Play tornano questa settimana : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori PlayStation 4, da domani, 8 giugno, fino al 18 giugno sono in programma gli sconti dei Days of Play, annunciati poco tempo fa da Sony Interactive Entertainment (SIE).Su PlayStation Store saranno disponibili numerose offerte per una vasta gamma di giochi, come God of War Digital Deluxe Edition, Far Cry 5, Gran Turismo Sport, Call of Duty: WWII Gold Edition e Shadow of the Colossus.Le promozioni ...

PS4 Days OF PLAY : Tutti i giochi in sconto : Sony Interactive Entertainment ha svelato ufficialmente Tutti i titoli che verranno scontati in occasione del PS4 DAYS of PLAY dall’8 Giugno al 18 Giugno, prima di lasciarvi alla lista vi informiamo che potrete acquistarli con il 60% di sconto. PS4 DAYS OF PLAY: Tutti i giochi scontati Jim Ryan, Vicepresidente e Head of Global Sales & Marketing di SIE ha affermato: Il ritorno nel 2018 dei DAYS of PLAY è entusiasmante. Per ...

PlayStation 4 Days of Play : Tutti le offerte : I Days of Plays di PlayStation 4 sono alle porte. Dall’8 al 18 Giugno potete acquistare svariati titoli a prezzo scontato, oltre che a portarvi a casa un’edizione limitata della PlayStation 4, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. PlayStation 4 Days of Play: I giochi in sconto Sony annuncia che nel periodo citato potrete acquistare a prezzo scontato: God of War Horizon Zero Dawn Shadow of the ...

Days of Play : dall’8 giugno sconti su giochi e una PS4 in edizione limitata : Sony festeggia la community della PS4 con il suo evento annuale Days of Play, con tantissime offerte su giochi e accessori insieme a una console PS4 Days of Play in edizione limitata blu-oro, dall’8 al 18 giugno. Il periodo di sconti coincide con l’E3, l’Electronic Entertainment Expo, fiera di videogiochi per console e computer organizzata annualmente dall’Entertainment Software Association nella città di Los ...

Prezzo giochi PS4 scontato nei Days of Play dall’8 giugno - nuova PlayStation(R)4 Edizione limitata : Sony Interactive Entertainment ha annunciato che stanno per tornare i Days of Play per offrire ai giocatori grandi risparmi su software, hardware e servizi PS4. La notizia incredibile però è che sarà disponibile in vendita anche una PlayStation 4 in Edizione limitata pensata proprio per i Days of Play 2018, che sono in programma dall’8 al 18 giugno a livello internazionale. nuova PS4 in Edizione limitata Come sarà la nuova PS4 in Edizione ...

Sony svela una PS4 in edizione limitata e sconti per i Days of Play 2018 : Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall'8 al 18 giugno a livello internazionale e quest'anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con ...

Il nuovo video gameplay di Days Gone ci mette faccia a faccia con l'inarrestabile orda di Freakers : Dopo aver pubblicato la nostra prova di Days Gone torniamo a parlare dell'esclusiva PS4 targata Sony Bend Studio per dare un'occhiata da vicino a un video gameplay incentrato su uno degli elementi chiave dell'esperienza di gioco: i Freakers e il loro particolare comportamento.Come forse saprete queste creature sono degli infetti estremamente veloci e letali che si muovo in branchi più o meno ampi. Proprio per questo motivo potremo trovarci più ...

Days Gone si svela in 90 minuti di gameplay - tanti dettagli su storia e ambientazione : Game Informer ha pubblicato 93 minuti di gameplay di Days Gone, l'imminente gioco d'azione zombie open-world per PlayStation 4 di Sony Interactive Entertainment Bend Studio. Insieme al corposo video gameplay abbiamo anche alcune informazioni cruciali su trama e gameplay. storia La speranza non muore mai. Days Gone parla di sopravvissuti e di ciò che li rende umani: disperazione, perdita, follia, tradimento, amicizia, fratellanza, ...

Il creative director di Days Gone risponde a 157 domande : il paragone con The Last of Us - la finestra di lancio - il gameplay e molto altro : Days Gone continua a far parlare di sé grazie all'approfondito coverage proposto sulle pagine di Game Informer e dopo il video gameplay che ci mostra la prima ora di gioco eccoci di fronte a un classico format del portale: un'intervista fondata su un botta e risposta veloce e conciso che spesso rivela dettagli da non sottovalutare.Come riportato da VG247.com, il creative director, John Garvin, ha risposto a parecchie domande interessanti, a ...

Days Gone in un imperdibile video gameplay che mostra la prima ora di gioco : Come ormai avrete probabilmente capito sono giorni molto importanti per tutti coloro che sono interessati a Days Gone, esclusiva PS4 sviluppata da Sony Bend Studio in uscita nei primi mesi del 2019 e protagonista assoluta della cover story del numero di giugno di Game Informer.Proprio Game Informer ha avuto la possibilità di giocare la prima ora di Days Gone in compagnia del creative director, John Garvin e del game director, Jeff Ross. Si ...